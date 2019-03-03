同婚專法闖關逕付二讀 國民黨團陷兩難

2019-03-03 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



同性婚姻專法本周二擬闖關逕付二讀。挺同、反同勢力積極遊說朝野立委，國民黨團內部意見面臨分歧，更有藍委質疑「為何要配合執政黨逕付二讀？」親民黨團也認為，政院提出模稜兩可的施行法，立法過程也未經社會充分討論，主張應退回重提。

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，黨團後天將舉行黨團大會，對是否支持政院版本的專法逕付二讀做最後拍板，目前黨團皆持開放態度，也還沒有要提對案的想法。不過，力挺同婚的國民黨立委許毓仁已表態支持逕付二讀，盼確保同婚登記能如期在5月24日上路。

近期藍營立委已接擭不少挺同、反同電話，盼爭取各自的法案支持，但皆保持低調不願多談。有不具名藍委坦言，壓力真的很大，在「司法院釋字第748號解釋施行法」和「公投第12案施行法」中，不容易找到平衡點，尤其選舉快到了。

同婚專法尚未進入決戰時刻，反同團體總動員展開布局。據了解，國民黨有一派想法認為，民進黨應自己收尾這塊燙手山芋；但另一派聲音擔憂，配合綠營逕付二讀視同棄守，反而把教會團體得罪光了，民進黨急於脫離戰場，「為何要跟著他們的節奏走？」

親民黨團總召李鴻鈞認為，政院版的同婚專法沒有解決問題，也與公投結果的意旨不相符。政院提出模稜兩可的施行法，讓挺同、反同方都不滿意，也未經過充分討論，就將草案送立法院，這樣的作法不負責任。

一名接獲反同方遊說的藍委表示，很多立委已和幸福盟團體表明，其推出的專法版本，一定要兼顧大法官釋憲結果，否則違憲的專法草案，他們也很難支持。相關團體等也允諾，會再細化調整修法文字，在大法官釋憲及公投結果之間，尋求解套。