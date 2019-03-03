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同婚法案綠要速戰速決 本周二逕付二讀

2019-03-03 20:15聯合報 記者陳熙文╱即時報導

針對行政院所提同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，民進黨團內部已有共識，希望速戰速決，盡快完成修法，以免夜長夢多，預計將專法草案本周二送院會後逕付二讀。

然而，由於反同團體也將提出對案，呼籲專法草案應該付委員會審查，是否有變數？民進黨團幹事長管碧玲表示，黨團已經定案逕付二讀，但也強調逕付二讀後有朝野協商，屆時一定會對草案內容有充分討論。

行政院日前通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案，送立法院審查，計畫趕在五月二十四日釋憲兩年期限到期前完成立法。立院程序委員會已在二月二十六日將專法草案排入本周二院會報告事項議程。民進黨團總召柯建銘表示，周二上午舉行黨團會議後，就會將政院版同婚專法送院會逕付二讀。

管碧玲也表示，黨團對於逕付二讀的方向已經定案，同婚專法草案顯然無法在委員會得到共識，一定會經由立法院長蘇嘉全召集黨團協商，她強調，專法逕付二讀一定會拉下來協商，獲得充分的討論，而不是馬上開始念條文，希望外界不要誤解。

而針對政院版同婚專法內容，其實民進黨團內部仍有矛盾。有強硬派，如民進黨團書記長鄭運鵬公開在臉書上表示，針對反同方反對政院版專法，強調「這個連署，請不用找我」，力挺行政院版本；也有不具名的民進黨立委憂心地方選情，指出其實專法出爐後，選民反應是一半一半，也害怕教會的組織動員能力，多選擇冷處理，更不願公然表態，只希望能夠盡快清理戰場。

也有綠委透露，專法內容出爐後，教會內部意見兩極，少數領導級的人物對專法非常不滿，雖然尚未行動，但觀察反同勢力目前仍是暗潮洶湧。

民進黨立院黨團打算將政院版同婚專法在本周二於立法院院會逕付二讀，速戰速決。 圖／...
民進黨立院黨團打算將政院版同婚專法在本周二於立法院院會逕付二讀，速戰速決。 圖／聯合報系資料照
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