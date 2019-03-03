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與機車公會餐敘 蔡英文：我會到機車行泡茶聊天

2019-03-03 19:53聯合報 記者丘采薇╱即時報導

蔡英文總統今晚出席「台北市機車同業公會春節聯誼餐會」時表示，下次會去機車行與業者...
蔡英文總統今晚出席「台北市機車同業公會春節聯誼餐會」時表示，下次會去機車行與業者泡茶聊天。記者侯永全／攝影
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蔡英文總統今天晚上出席「台北市機車同業公會春節聯誼餐會」，再次強調沒有要加嚴老舊機車的排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照，並提到外傳「政府要消滅燃油車」，絕對是假消息；她也表示，未來她會到機車行裡面與大家泡茶聊天，了解第一線的想法。

蔡總統致詞時表示，幾個星期前，她在台南一家車行和車業的好朋友們座談。她那時候就說，車行的師傅、老闆，都是跟基層接觸最密切的，看到今天這麼多好朋友在場，有立委、議員及環保署副署長沈志修都出席，表示大家都非常重視公會，今天公會的春酒邀請她，她當然一定要出席。

蔡總統提到，最近一段期間機車的議題很熱門，尤其是「空汙法」修正以後，電動車的趨勢、新款機車加裝ABS、CBS等問題，都引起很多討論，也的確讓機車業者心裡有一些擔心。她要趁此機會向大家說明，很多機車業界面臨的問題，政府一定會一樣一樣地解決。

蔡總統首先指出，防制空氣汙染這件事很重要，但是她必須要再澄清，「政府沒有要加嚴老舊機車的排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照。有人說政府要消滅燃油車，這絕對是假消息。」她也說，減少空汙是政府的大方向沒有錯，所以政府會積極輔導，鼓勵車主，淘汰高汙染的二行程機車，她相信這也是大家的共識。經過這幾年的努力，其實大家都很配合，她相信很多機車行同業也都有投入幫忙，現在二行程機車數量已經很少，未來針對使用里程短、在鄉下代步的二行程機車，政府會勸導、會輔導，不會強迫要求淘汰。

蔡總統接著說，電動車確實是一個未來的趨勢，她知道大家的擔心，但是政府輔導電動車的同時，也會協助車行同業轉型，安排相關技術輔導，並且跟車廠合作。目前國內各大機車製造廠，也在積極研究投入生產電動車，政府也會努力協調車廠，跟大家多合作，一起在賣車、修理等業務上，繼續合作。

蔡總統也指出，這陣子她也特別注意到，前政府所定下的政策；前一陣子宣布要執行的機車加裝ABS、CBS的議題，在社會上引起很多的討論。她認為這項規定雖然有助於整個標準的提升，但是民眾有沒有能力負擔，或者額外增加的成本，政府應該要有一定的協助，所以她也很快的跟行政院反應。原先規定2021年要全面加裝，已經先暫緩。今年開始，新車加裝ABS，政府補助四千，裝CBS，補助一千，並且鼓勵這些安全設備以後可以變成「全配」。

最後，蔡總統提到，很多同業都反應政府機關的行政作業很複雜，有時候蓋章要蓋好幾個，所以她也請行政院相關部會都要推行簡政便民。政府會檢討公路監理需要的文件，未來到監理所，絕對不會讓大家文件一大堆，印章要蓋好幾個，讓大家自辦代辦都方便。她相信機車業的朋友，在未來還有很多要和政府一起努力的事情，尤其是在台灣走向比較高值化的社會，有很多新的標準、新的產業出現，如何讓整個行業一起往前走，都是大家要一起努力的事情，所以她也希望未來可以到機車行去找大家泡茶，了解大家在第一線的想法。

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