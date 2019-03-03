世衛流感疫苗會議 疾管署：由外交部通知才參加

2019-03-03 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



今年世界衛生組織舉辦的北半球疫苗會議，2月21日在北京舉行，卻是我國自2014年參與該會議以來首度缺席。衛福部疾病管制署表示，往年都是由外交部通知衛福部是否派員出席會議，但今年已經預備好出席會議的專家，卻遲未收到與會通知，據了解由世衛發出的邀請函，是在會議當天的凌晨一時許才發出。

疾管署副署長羅一鈞表示，世衛組織的疫苗會議每年分別在2月及8月各舉辦一次，分別討論北半球及南半球各國的流感趨勢及疫苗選株議題，我國自2014年來都有派專家與會。但羅一鈞強調，該會議並非世衛組織的高階會議，因此與會者皆是流感防疫專家，而不是政府高層衛生官員，例如今年2月的會議原本是要派疾管署病毒實驗組成員與會，但遲未收到外交部通知出發與會的訊息。