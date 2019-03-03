親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

澄清沒感冒 韓國瑜：雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉

鋒面冷氣團夾擊！高山恐下雪 一張圖看一周天氣

世衛流感疫苗會議 疾管署：由外交部通知才參加

2019-03-03 19:34聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

今年世界衛生組織舉辦的北半球疫苗會議，2月21日在北京舉行，卻是我國自2014年參與該會議以來首度缺席。衛福部疾病管制署表示，往年都是由外交部通知衛福部是否派員出席會議，但今年已經預備好出席會議的專家，卻遲未收到與會通知，據了解由世衛發出的邀請函，是在會議當天的凌晨一時許才發出。

疾管署副署長羅一鈞表示，世衛組織的疫苗會議每年分別在2月及8月各舉辦一次，分別討論北半球及南半球各國的流感趨勢及疫苗選株議題，我國自2014年來都有派專家與會。但羅一鈞強調，該會議並非世衛組織的高階會議，因此與會者皆是流感防疫專家，而不是政府高層衛生官員，例如今年2月的會議原本是要派疾管署病毒實驗組成員與會，但遲未收到外交部通知出發與會的訊息。

羅一鈞指，該會議前三天是閉門會議，討論疫苗選株及世界疫情，我國受邀參加的都是三天閉門會議後的公開會議，當日公布閉門會議的討論細節與選株結果，不少國家及藥廠都會派員參加，今年公開會議是在2月21日；過去也曾發生過出發前一天才收到外交部通知與會，甚至有專家到了開會城市、下了飛機才收到邀請函，而今年雖在2月21日凌晨收到邀請函，但不清楚為何外交部為何沒請衛福部派員與會。

今年2/21在北京舉行的疫苗會議，我國未參加。圖／報系資料照
今年2/21在北京舉行的疫苗會議，我國未參加。圖／報系資料照
分享

疫苗外交部衛福部
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

2019-03-03 17:34

當日才被通知！台灣首缺席WHO流感疫苗選株會議

2019-03-03 17:02

館長諷白狼嗆不跟賣國賊直播 統促黨員：膽小如鼠俗辣

2019-03-03 17:29

台南立委藍綠誰會贏？ 吳子嘉：再公布會被民進黨開除10次

2019-03-03 16:57

新毒管法鼓勵 吹哨者檢舉可獲獎金

2019-03-03 18:39

影／暖冬補助款遲到 林佳龍：政策是成功的，會不斷檢討

2019-03-03 18:20

陳師孟談228：傷口灑鹽沒有錯 只因還沒癒合

2019-03-03 15:59

齊為國民黨立委輔選 張善政、朱立倫王不見王

2019-03-03 15:58

對岸網友送掃帚給蘇貞昌？Kolas：沒有收到相關包裹

2019-03-03 15:50

今年是地方創生元年！蘇貞昌用「長輩圖」說明白

2019-03-03 15:39

美中貿易大戰 游錫堃：台灣要用選票顧好主體性

2019-03-03 14:59

蘇揆談都蘭部落產業 長輩圖秒懂地方創生

2019-03-03 14:49

連假濕冷天 蔡總統推薦吃東山鴨頭

2019-03-03 14:09

觀察站／同婚行不行？立院陷入政治焦慮期

2019-03-03 13:42

同志註記轉登記 內政部：電腦系統已備好

2019-03-03 13:42

反同勢力積極遊說 藍綠立委壓力不小

2019-03-03 13:42

同婚專法周二闖關 再掀朝野攻防

2019-03-03 13:23

機場席地而坐被砲轟做作 柯文哲反嗆：台灣社會很假掰

2019-03-03 12:59

人紅是非多？ 周錫瑋批柯文哲：他只是網紅

2019-03-03 12:54

反同婚團體強力遊說 中南部綠委：壓力很大

2019-03-03 12:54

影／王金平盼獲支持 「馬王二會」有望？馬英九：喔！

2019-03-03 12:51

蔡英文促日展開安保對話 林濁水：公開喚話好嗎？

2019-03-03 12:37

綠擬恢復公教年資補償 李來希：重點不在這！

2019-03-03 12:32

蔡總統盼與日對話 馬英九：兩岸和平最重要

2019-03-03 12:29

民進黨總統提名公告攻防 謝龍介：蔡賴間的鬥爭

2019-03-03 12:17

綠委危機意識高 勤跑基層顧選票

2019-03-03 12:02

柯韓聲量高 鄭文燦：每個政黨都要跟年輕價值一起前進

2019-03-03 11:56

暖冬又春遊 藍委批為選票彌補陸客不來民怨

2019-03-03 11:40

核四與電廠擴建 鄭文燦：這是很兩難的決定

2019-03-03 11:11

孫大千：蔡英文記得當年說好的10個幸福嗎？

2019-03-03 10:33

蔡英文尚未出局 羅智強點名國民黨有三重危機

2019-03-03 10:07

黃向羣盼北農沒有政治 只有民生

2019-03-03 09:17

三面向闡述戰略思考 「蔡總統凸顯台灣重要性」

2019-03-03 00:47

首度公開表態 蔡總統籲：台日進行安保對話

2019-03-03 00:41

直言集／蔡提台日安保對話 大張旗鼓非好事

2019-03-03 00:35

以核減煤二部曲公投 黃士修協同藍委拚連署

2019-03-03 00:04

基隆議員楊石城宣布選2020立委 衝擊藍軍

2019-03-02 23:47

教宗特使：台梵邦誼如手足情

2019-03-02 23:42

2020竹市立委前哨戰 悄悄開打

2019-03-02 23:31
看更多

熱門文章

韓國瑜取消今明行程也未見白嘉莉 市府：市長要多休息

2019-03-02 22:41

王金平：當選總統4年交棒 屆時韓國瑜有機會一展長才

2019-03-02 21:59

王金平翻臉 吳敦義回應：沒有二階段初選！

2019-03-02 21:33

綠擬恢復公教年資補償 李來希：重點不在這！

2019-03-03 12:32

怒轟二階段徵召破壞團結 王金平：若機制不公參選到底

2019-03-02 21:01

深入深綠票倉麻豆開講 謝龍介：清德兄悖離民意太遠了

2019-03-03 10:54

國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？

2019-03-03 08:00

蔡英文尚未出局 羅智強點名國民黨有三重危機

2019-03-03 10:07

王金平飆重話…藍天王們 反二階段徵召

2019-03-03 00:02

當日才被通知！台灣首缺席WHO流感疫苗選株會議

2019-03-03 17:02

國軍下令撤下臉書招募資訊貼文 原因是這樣

2019-03-03 14:08

機場席地而坐被砲轟做作 柯文哲反嗆：台灣社會很假掰

2019-03-03 12:59

柯文哲機場席地為手機充電 王鴻薇：要演成這樣嗎？

2019-03-03 00:32

王金平： 若當選總統 只做一任四年

2019-03-02 23:53

柯韓連續假期未會面 高市議員黃紹庭：與總統選舉有關

2019-03-03 03:57

總統提名留徵召？徐世榮批吳敦義詭辯、算計同志

2019-03-03 15:04

申請4月5日被打槍 退軍校友會提前329高調護蔣

2019-03-03 09:55

同婚專法周二立院逕付二讀 尤美女：民法就沒有啦

2019-03-03 12:01

韓國瑜爭取訂單被看不起 謝龍介：農漁民私下幫我拉票

2019-03-03 17:44

軍校校友會長動員護蔣 被酸「這個會還在啊！」

2019-03-03 09:56

軍演有這項重要裝備 「挖廁所」軍紀要求成雲煙

2019-03-03 11:02

吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

2019-03-03 17:34

對岸網友送掃帚給蘇貞昌？Kolas：沒有收到相關包裹

2019-03-03 15:50

新聞眼／316之後 藍綠大戲才登場

2019-03-03 00:26

台南立委藍綠誰會贏？ 吳子嘉：再公布會被民進黨開除10次

2019-03-03 16:57

立委補選綠內訌 台南大打赦扁牌

2019-03-03 00:02

王金平：如當選總統很快與大陸談判 建構穩定和平兩岸

2019-03-02 22:40

用魔術談九二共識 吳何：完全沒搞笑

2019-03-02 22:19

柯韓會又沒成…王不見王保人氣？

2019-03-03 00:01

「地方管太多太嚴」登山管制 中央將鬆綁

2019-03-03 00:08

國軍塑身重提「國防軍」計畫？國防部出面否認

2019-03-03 00:30

澄清沒感冒 韓國瑜：雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉

2019-03-03 18:51

胡幼偉：王金平喬遍天下 其政壇下一步應該可以喬

2019-03-03 17:03

暖冬春遊亂象多 業者批淪「撒錢政策」

2019-03-03 11:39

政府還發不發386億經濟紅利？曾銘宗要問

2019-03-02 21:43

立委補選／藍自估「守2搶2」新北、南市大有可為

2019-03-03 00:11

直言集／蔡提台日安保對話 大張旗鼓非好事

2019-03-03 00:35

爆柯P曾要空姐Leave me alone 高嘉瑜改口：我記錯了

2019-03-03 11:01

立委補選／綠急守台南新北 彰化須加把勁　

2019-03-03 00:23

孫大千：蔡英文記得當年說好的10個幸福嗎？

2019-03-03 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top