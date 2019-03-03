世衛流感疫苗會議 疾管署：由外交部通知才參加
今年世界衛生組織舉辦的北半球疫苗會議，2月21日在北京舉行，卻是我國自2014年參與該會議以來首度缺席。衛福部疾病管制署表示，往年都是由外交部通知衛福部是否派員出席會議，但今年已經預備好出席會議的專家，卻遲未收到與會通知，據了解由世衛發出的邀請函，是在會議當天的凌晨一時許才發出。
疾管署副署長羅一鈞表示，世衛組織的疫苗會議每年分別在2月及8月各舉辦一次，分別討論北半球及南半球各國的流感趨勢及疫苗選株議題，我國自2014年來都有派專家與會。但羅一鈞強調，該會議並非世衛組織的高階會議，因此與會者皆是流感防疫專家，而不是政府高層衛生官員，例如今年2月的會議原本是要派疾管署病毒實驗組成員與會，但遲未收到外交部通知出發與會的訊息。
羅一鈞指，該會議前三天是閉門會議，討論疫苗選株及世界疫情，我國受邀參加的都是三天閉門會議後的公開會議，當日公布閉門會議的討論細節與選株結果，不少國家及藥廠都會派員參加，今年公開會議是在2月21日；過去也曾發生過出發前一天才收到外交部通知與會，甚至有專家到了開會城市、下了飛機才收到邀請函，而今年雖在2月21日凌晨收到邀請函，但不清楚為何外交部為何沒請衛福部派員與會。
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