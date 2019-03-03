記者悄悄話／破解政治人物為何不敢選舉

2019-03-03 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



去年藍營在九合一選舉狂勝，眼看大環境推波助瀾，眾人對2020總統及立委選舉躍躍欲試。台灣政治長期兩黨獨大，只要情勢好，經常形成「參加爆炸」，大家都想分一杯羹，不過有些人很難勸進，無論怎麼拜託都不肯參選，這些人不敢從政的背後都有特殊原因，絕不是檯面上經常看見的「家庭因素」或「身體欠佳」那麼簡單。

說到拒絕參選的原因，「財產申報」應可列為最常見因素，許多人願意當幕僚，但就是不願參選後變成公職，背後真相其實是不願自己的身家攤在陽光下，不少人認為，自己家族皆是合法取得財產，但從政後很可能引起政敵大作文章，如此一來得不償失，不如繼續過著富裕又平靜的日子。

再加上選舉需要「親和力」，只要投入選戰，許多人會選擇與名牌包或名錶說再見，各種時尚奢侈品只能放在家裡收藏，否則可能被批評不夠親民。據悉，國民黨為了備戰2020立委選舉，日前找了一些外型亮麗的刺客，盼投入南部選區，但有人再三考慮後還是推辭，原因就是不想放棄現有的生活方式，只希望繼續過著有質感的人生，不願想買什麼、想開什麼車或想吃什麼都被社會的眼光束縛。不過也有願意「從善如流」的政治人物，現任某立委就超愛蒐集名表，不過當選後，那些收藏僅限在家裡供俸，出門一定換上電子表，展現自己和藹可親的一面。

談完不想申報的人，接下來談「不想花錢」的人。投入選舉一定會花錢，而且會花很多錢，若是接受政黨提名，可能會獲得黨中央奧援，但如果黨內經費拮据，一切也只能自己張羅。去年九合一選舉，民進黨前立委姚文智堅持參選，過程中經費拮据，向黨中央借了500萬元，並擬定還款計畫，當時姚陣營曾經抱不平，不滿其他縣市長候選人得到更多資源，不過像姚文智這樣願意「還款」的候選人的確不占多數。

每到選舉時，各黨的黨部如同戰略指揮中心，扮演著籌措資源的關鍵角色，不過黨是否願意拿出資源，背後原因也錯綜複雜。去年九合一選舉時，國民黨因黨產被黨產會凍結，不少縣市長或縣市議員候選人只能靠自己向金主籌錢，但並非所有人都願意共體時艱。據悉，提名過程中，一位年輕人被認為前景大好，很有機會翻轉現任者，但他堅持由黨出資所有競選經費才願意投入選舉，最後黨無法給承諾，他也沒參選，從此他很難再進入權力核心之內。

另一種不想投入選舉的類型則是不願影響「生活品質」，很多政治幕僚雖被認為大有可為，但寧願一輩子當幕僚，就是不願擔任檯面上的職務或參選。尤其參選等於沒有私生活，不只選民服務必須隨傳隨到，還可能須面對媒體各種尖銳提問，更不可能有時間延續自己的興趣。一般來說，擔任地方民意代表之後若想更上一層樓，就得更犧牲生活品質，跑遍各種婚喪喜慶，並利用所有時間接觸選民，曾有議員跟著一位民進黨內聲望如日中天的縣市長跑了幾天行程，就發現實在太累，也因此體悟到自己不適合再攻高位。尤其成功的政治人物，跑行程的時間不分晝夜，天天陪樁腳喝茶到三更半夜也是常有的事，難怪許多人憂心影響生活品質就不選了，因為「正常的」從政生活根本沒有品質可言。