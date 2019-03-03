吳釗燮明赴立院報告 坦言北京還會搶我邦交國

2019-03-03 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片／記者賴于榛攝影 分享 facebook 立法院外交及國防委員會明將邀請外交部長吳釗燮列席業務報告及備詢。根據甫出爐的報告指出，當前國際局勢面臨劇烈變化，中國近來也面臨許多嚴峻挑戰，我政府也不排除北京當局為轉移其目前面臨的內、外交迫壓力，近期內藉機加強謀奪我邦交國，以及打壓我國際參與力道的可能性。

報告指出，中國並未停止對我進行打 壓，包括對我邦交國持續影響、反對我國與其他國家提升關 係、阻撓台灣爭取加入或參與國際組織、擴大推動「一中原則」國際標準化，甚至施壓他國民間企業矮化對台灣的稱謂，並以假訊息干擾，企圖削弱台灣主權、矮化我國家地位、限縮我國際生存的空間。

報告指出，在中國從未曾停止謀奪我邦交國，且不乏我友邦若干政治人物對中國懷有不切實際幻想的情況下，外交部及我各大使館持續全力維繫我現有的17個邦交國，目前各邦交關係都相對穩定。

為了鞏固邦交，報告提到，未來台灣將尋求參與美國等相關理念相近國家，在我邦交國的擴大基建或援助計畫，特別是在拉美地區及太平洋島國，但絕不會和中國做無謂的金錢外交競逐。

報告中也提及，中國近來持續在全球推動「一帶一路」計畫， 企圖以「債務外交」手段擴大全球影響力，特別是在非洲、 拉美地區及太平洋島國，並不時發生竊取他國機密、迫害宗教信仰自由等事件，又不斷以「銳實力」滲透影響其他國家，這些作為已引起許多國家的高度警覺並展開反制。

外交部強調，台灣的外交安全目前面臨嚴峻挑戰，政府會設法化挑戰為機遇，例如中國近來以對付台灣的手段對待許多國家，包括試圖在各地收買政治影響力、散播假新聞、駭入他國電腦系統竊密，許多國家已經警覺，正在尋求因應之道。台灣多年來都在因應中國的攻勢，也是中國對世界 發動攻勢的首站，「我們願意和其他國家分享這些經驗。」

為因應當前外部局勢變化及挑戰，外交部表示，會持續推進「踏實外交」工作，包括鞏固邦交、深化與理念相近國家等非邦交國的關係、推進「新南向政策」、擴大國際參與、爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作、讓國際聽見台灣的聲音、善盡國際責任，以及精進為民服務及便民措施。