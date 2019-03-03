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館長諷白狼嗆不跟賣國賊直播 統促黨員：膽小如鼠俗辣

2019-03-03 17:29聯合報 記者黃國樑╱即時報導

網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片
網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片
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統促黨總裁「白狼」張安樂日前帶棺抗議時險些跌進棺材裡，被網紅「館長陳之漢在直播中調侃，還以反諷方式教白狼如何才能讓中國統一台灣，此舉引發統促黨員不滿要求面對面直播，館長回應「我不跟賣國賊直播」。統促黨田單黨部副主委、捍衛中華道統文化工作隊副隊長白茉莉今在其臉書反譏，「不會挨痛的戰場都不敢上，館長，這不像你」。

白茉莉更說，館長說不跟統促黨直播，那「我們到你那邊拜訪，交換意見如何？」她說，真理越辯越明，只在同溫層取暖，很難顯示其威風之凜凜可受公評。她說，久聞館長素來敢說敢做，爾等不禁懷疑...莫非館長賬號被盜，冒用館長名義回應的是一個「膽小如鼠的俗辣」而已？

統促黨捍衛隊長李承龍也分享白茉莉的發文，並說，「醃雞翅大，飛不如鳥；蜈蚣百足，行不如蛇。」似乎請陳之漢惦惦自己的斤兩，他還嗆說，「你要跟我比閩南語三字經朗誦比賽嗎？我可以到你店門口，直接比賽。」

白茉莉今天凌晨發文說，當今世界上，誰把台灣當成國家，美國都不敢認吧！？最近MWC(世界行動通訊大會)還將台灣列為中國的一省，這就是國際情勢啊。她還說，主張共產主義是合法權利，館長卻用「賣國賊」來形容統促黨，根本是無視大法官釋字第644號，也違反了當初從軍時的誓言「恪遵國家法令」。

白茉莉譏諷館長在網路直播時表演得很剽悍、很勇敢，誇張要統一必須先跨過他的屍體，理應連上戰場、挨子彈都無懼，卻對統促黨要求的言詞交流都怯戰，「那館長之前說統一跨過其屍體，爾等實在很難相信」。

館長陳之漢張安樂
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