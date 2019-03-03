機場席地而坐被砲轟做作 柯P反嗆：台灣社會很假掰

2019-03-03 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前出訪以色列時，在臉書上貼出在機場席地而坐，充電滑手機的照片，引發正反兩極討論，有人覺得沒架子，也有民眾質疑很做作。

對此，柯文哲今受訪時直言「已檢討過」，他就是絕對務實主義，當時在機場，助理雖然有行動電源，但想說如果把它用掉，等一下飛機還要坐10個小時，自己又不好意思，而且個性就是不喜歡麻煩部下，所以自己找插頭。

柯文哲說，差別只是在於，他在桃園機場的時候是站著滑手機，想說以色列沒人認識他，就坐下來。

柯文哲強調，他是實用主義者，有需要就用，所以比較不在意，而且很討厭難道當市長一定要穿西裝，一定要人家服侍、前呼後擁嗎，不用啊，就是人家看一看，沒有人注意到就趕快插頭插上去開始工作。

柯文哲還說，對台灣社會覺得「很假掰」，就一定要穿西裝、打領帶，假話很假，沒一句真的，看起來就很討厭，他的個性就是就是，不是就不是，方便就好了。

柯文哲表示，其實在桃園機場坐著插電用筆電的人「一狗票啦」，旁邊好幾個外國人都是，所以那個就是太吹毛求疵，他也常出國，理論上應該是座位都要有插座。