反同婚團體強力遊說 中南部綠委：壓力很大

2019-03-03 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



政院版同婚專法週二闖關逕付二讀，朝野各方勢力暗潮洶湧，尤其今年選舉年，許多中南部較保守縣市選區立委，面對反同勢力，坦言壓力很大。

多位民進黨不具名立委坦言，的確有教會等反同團體積極遊說提《公投第12案施行法》為名的專法草案，並修《民法》，主張在法律中明定婚姻「只限一男一女」。反同團體對於政院版本內容提到「婚姻」兩字，認為這等同是投機取巧，準用民法更讓他們（反同人士）無法接受，勢必這一波反彈會很強大，只要專法內容提到「婚姻」兩個字，爭議無法止息。

不具名民進黨立委表示，目前反同的長老教會有兩派立場，其中一派只要同婚不入民法還勉強接受；但另外一派則相當堅持婚姻就是一男一女，對於政院版同婚專法，還有相當多不滿意的地方。這名綠營立委表示，目前黨團立場就是政院版同婚專法送院會逕付二讀，基於黨團立場，他不會特別針對反同團體的意見發聲，但由於選區還是有反同壓力，他將抱持較中立立場，呼籲各方多包容尊重，「各版本一定都有不令人滿意的地方，但就是找一個可以妥協的方法」。至於黨團週二提送院會逕付二讀後，朝野協商一個月會開放二三讀投票。

另名中南部不具名民進黨立委也坦言「相當有壓力」，他提到，身為民意代表需反映選區民意，尤其許多阿公阿嬤向他抱怨，「怎麼民進黨要搞這個，他們支持民進黨30、40年，修這樣的同婚專法令人無法接受！」他提到，教會要發動反同修法，也是基於公投結果的基礎，政府不能不正視這樣的聲音，至於反同團體想提出「同性共同生活法」修法，未來還會不會有違憲問題，也不曉得，所以他認為，這次修法需要更多智慧、多角度考量，過程絕對相當困難。