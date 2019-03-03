蔡英文促日展開安保對話 林濁水：公開喚話好嗎？

2019-03-03 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



因應中國大陸威脅，總統蔡英文向日本政府喊話，希望展開安全保障、網路攻擊等領域的對話，強化台日安全合作。民進黨新系大老林濁水今天臉書提到，「以日本人小心龜毛的個性，如果要建立台日安保關係，蔡總統用公開喚話的方法啟動，是很好推動的方式嗎？」