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綠擬恢復公教年資補償 李來希：重點不在這！

2019-03-03 12:32聯合報 記者鄭媁╱即時報導

蔡政府推動年金改革，引爆軍公教反彈。為稍減衝擊，民進黨立委許智傑等人擬定「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，直接砍掉年改施行1年後，就不再發給年資補償金的落日條款，若完成修法，今年7月1日後退休的公教人員，也能比照軍人享有一次補償金發給。對此，全國公務人員協會理事長李來希表示，若非他們持續抗爭，以及在政治上展現影響力，他們怎麼會屈服？

公教年金新制去年7月1日上路，規範公教人員因應新、舊制轉換能領取的「年資補償金」，設有1年的落日期限，也就是在今年6月30日前退休者依舊能領補償金；7月1日後退休卻無法領取。不過，由於軍人年改方案並無此條款，公教人員皆抱不平。原先國民黨團曾在司法法制委員會排案審查，但因民進黨反對，相關修法無疾而終。

如今有民進黨立委再提案，李來希表示，朝野政黨終於一致認為所謂的年金改革衝擊太大，想要設法彌補，經過全國公務人員協會與相關教育團體的努力，朝野政黨針對84年與85年新舊制度轉換時，舊制年資補償問題終於有了一點希望，對現職資深員工總算有了些許交代。

不過，李來希也說，光是恢復這等舊制年資補償金是不夠的，重點是在總所得替代率的大幅下降，傷害的不只是退休人員，對在職人員傷害更大；傷害的不只是軍公教人員的退休所得，更大的傷害是對國家法治基礎的傷害。

李來希表示，光是恢復這等舊制年資補償金是不夠的，重點是在總所得替代率的大幅下降，...
李來希表示，光是恢復這等舊制年資補償金是不夠的，重點是在總所得替代率的大幅下降，傷害的不只是退休人員，對在職人員傷害更大。 報系資料照
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補償金軍人年改方案民進黨
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