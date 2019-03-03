柯韓聲量高 鄭文燦：每個政黨都要跟年輕價值一起前進

2019-03-03 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



台北巿長柯文哲被譽為政治素人取代傳統政治人物的代表之一，桃園市長鄭文燦美國學習之旅，洛杉磯時間2日參加台美青年座談會，有旅美青年關注到台灣政治素人崛起，詢問鄭文燦未來如何面對人民訴求、爭取年輕人支持，鄭文燦表示，「New Generation、New Voter」帶動了政治變遷，每個政黨都要跟年輕價值一起前進，才會被接受，不然就會被淘汰。

鄭文燦表示，政治素人展現自己的政治風格，但沒有永遠的素人，他說提到柯文哲已擔任一屆市長也不是素人，高雄市長韓國瑜過去擔任過立委，他也不算是素人，不過他們倆在網路上有比較高的聲量，現在韓國瑜可能略超過柯文哲。

鄭文燦認為，最大的變化不在政治素人，而是「New Generation、New Voter」帶動了政治變遷。這些年輕人從不投票到投票，這是一個很大的轉變，年輕人有更高的政治參與及想法，積極表達意見，這是好事，應該要被高度肯定。不過對既有政黨生態當然有所衝擊，每個政黨要表現出跟年輕價值一起前進，才會被接受，要不然就會被淘汰。

鄭文燦說，因為了解年輕人，加上過去自學運到從政歷程，仍維持年輕時初衷，所以在年輕人支持度相對較高，他調侃自己說，「身材可以變，理想不能變」，讓在場的青年哄堂大笑。