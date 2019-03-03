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同性註記直接轉同婚？內政部解答：登記才會有效力

2019-03-03 11:44聯合報 記者賴于榛╱即時報導

為了趕上司法院釋字第748號5月24日的期限，立法院民進黨團預計5日將「司法院釋字第748號解釋施行法」草案將逕付二讀。內政部長徐國勇指出，草案若通過後內政部一定會配合，且就是身分登記而已業務很單純。

「司法院釋字第748號解釋施行法」草案規定，欲成立同性婚姻關係者，，應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為登記，若草案通過，再經總統公告，最快5月底就得上路，新業務壓力也落在第一線登記的戶政人員身上。

針對行政程序是否跟上腳步，徐國勇說，立法院怎麼過，內政部就怎麼配合，且就是身分登記而已業務很單純，基本上電腦系統都已備好，就看立法院的最終版本為何；戶政司長張琬宜則表示，專法出爐後，戶籍登記實務上僅算是增加一個登記項目，對基層同仁而言沒有太大改變。

至於各地方政府4年多來陸續施行的同性伴侶註記，截至去年底全國已將近4000對同志伴侶註記，其中台北市、新北市、台中市名列前3，彰化縣更是直轄市外唯一破百對的縣市。

民進黨立委尤美女表示，當初同性伴侶的註記不算結婚，所以在同婚法案通過之後他們還是要重新去辦理結婚登記，因為註記跟結婚不一樣。

這些伴侶有沒有機會直接轉為同性別婚姻登記？內政部也做了解答，張琬宜指出，目前行政院版本並沒有討論到這部分，且基本上推行同性註記僅是表達善意，並沒有法律效力，若專法通過，建議還是登記才會有效力。

內政部長徐國勇。聯合報系資料照片記者徐偉真／攝影
內政部長徐國勇。聯合報系資料照片記者徐偉真／攝影
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