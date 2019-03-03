暖冬又春遊 藍委批為選票彌補陸客不來民怨

2019-03-03 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



交通部觀光局陸續推出暖冬、擴大暖冬補助後，4月將再推「春遊補助」。國民黨立委許淑華批評，蔡政府推動暖冬春遊補助政策，其實就是要彌補執政後陸客不來的民怨，根本都是拿人民納稅錢，進行常態性補貼。許批評，政府進行旅宿業的補貼，就是因為補助在住房的數字上，就能讓觀光數字好看，但卻沒有其他相關振興觀光計畫。

許批評，蔡政府就害怕聽到觀光產業抱怨陸客不來等各種民怨，所以拿出錢來補助，但卻出現補助欠款等更多抱怨，她認為，新的春遊補助應該與各觀光產業通盤檢討，效果應該會最好。

民進黨立委陳歐珀則認為，自暖冬計畫推出之後，各縣市推動的反映都相當不錯，經濟效應也帶動整體觀光115億元左右，比預期的9.8億元還高，尤其對較經濟弱勢的宜花東、離島等地區來說，暖冬補助確實有帶來相當不錯的觀光及產業發展效益。