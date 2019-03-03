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蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

暖冬春遊亂象多 業者批淪「撒錢政策」

2019-03-03 11:39聯合報 記者林麗玉╱即時報導

交通部觀光局4月將再推「春遊補助」，不過從暖冬、擴大暖冬到春遊，檢討聲浪不斷，不僅旅宿業者抱怨補助款項拖欠太久，「不想陪政府玩了！」，也有業者抱怨補助亂象，有不具名旅宿業者抱怨，有些地方的小旅館原本住一晚也只要1500元，業者趁這波暖冬打出「零住宿費」，吸引當地民眾住免費飯店還包早餐，業者樂領政府1500元補助，卻無振興觀光；還有旅行公會也擔憂，一整年都在補助，會不會導致「大家都要等補助才要出來玩？」另外，整個觀光產業鏈除了旅宿業、還有旅行社、遊覽車、遊樂場等，政府補助應是找產業界一起談，「應去教業界怎麼釣魚，但不要每天送魚」。

觀光局四月將再度推出春遊補助，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁提到，政府推動暖冬、擴大暖冬專案，當然有振興國內觀光，但他擔憂，會不會一整年都在補助，導致以後所有旅客都在等補助才出去玩，他認為，既然要拿政府的錢出來補助觀光，配套就應該更周延，整個觀光產業鏈，除了旅宿業、還有旅行社、遊覽車業者、遊樂場等等，政府補助不應只有單一針對其中一塊，而是應該找產業界一起談，「應該去教業界怎麼釣魚，但不要每天送魚給業者」，應該從根本振興觀光下手，不是完全靠補助。

耐斯王子飯店總經理曾慶欑也提到，暖冬、春遊等補助政策很好，的確讓飯店在一月份過年前淡季業績提升一成多，但他擔憂，一旦民眾習慣有補助，原價3千多房價，只要付1千多就可以住到五星級飯店，但會不會久而久之，民眾就不再捨得花三千多去好一點飯店？

另外還有不具名的業者抱怨，政府推動暖冬、春遊，就是要吸引本來不想出來玩的國人出來旅遊，但卻出現補助亂象，就有小型旅宿業者打出「零住宿費」，因住宿房價僅1500元，吸引的是本地人去住免費飯店，還能免費享用早餐，業者樂領補助，民眾也不用花到錢，但實際並沒有振興到觀光，卻花了人民的納稅錢補助業者。

至於撥款速度過慢，有不具名業者抱怨，每個住宿人頭都要審查，審查撥款人力不夠，導致速度慢可以理解，但對業者來說，撥款慢反而造成業者負擔，過去金流幾乎都是實收，但現在撥款慢，現金就少了十萬、百萬。還有業者提到，是不是選舉年到了才一直補助？「對業者來說，不補助業者會不爽，但補助了，又覺得違背良心。」

圖/報系資料照片。記者林伯東／攝影。
圖/報系資料照片。記者林伯東／攝影。
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