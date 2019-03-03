總統初選卡賴清德？ 綠委：黨會有公平機制 沒卡誰

2019-03-03 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨2020總統提名人選，傳出下週將啟動初選時程，預計6日中常會討論初選時程，初步規畫18日至22日展開領表登記作業，由於前行政院長賴清德曾表明，3月16日後會說明是否參選，這樣的時間點也被解讀有「卡賴」意味？民進黨立委許智傑則認為，這個制度沒有特別要卡誰，黨內會有公平的機制，給所有想角逐總統大位的人平等的權利，當然也包括賴清德。

許智傑表示，民進黨除了上屆蔡英文總統同額競選，時間提早至二月提名之外，按照往例，黨都是在三月開始總統的初選領表。因此這個制度沒有特別要卡誰，黨內會有公平的機制給所有想角逐總統大位的人平等的權力 當然也包括賴清德院長。

另外對於蔡總統表明，想跟日本進行安保對話，許認為，台灣必須和美國、日本和中國保持平衡友好的關係。近期台美在台灣關係法的基礎上，美國更通過「台灣旅行法」和「國防授權法」等支持台灣的法案。至於台日缺乏台美關係法等官方的交流基礎，所以蔡總統呼籲日本安倍首相，也能推動加強台日合作的對話機制，實質提升台日關係，他當然非常支持蔡總統的呼籲。

另外對於菸捐擬修法減收，許則表示，很多基層勞工反映民怨「可不可以少徵一點菸稅」，因此政院若可以規劃減菸稅方案，他非常贊成。許表示，吸菸基層勞工非常多，是他們生活的小確幸，他不鼓勵吸菸，但政院若可以規劃減菸稅方案，他也非常贊成。

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