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申請4月5日被打槍 退軍校友會提前329高調護蔣

2019-03-03 09:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

具官方色彩的中央軍事院校校友會將在本月底擴大舉行紀念蔣中正活動，要辦軍系年班大會師。擔任會長的海軍陸戰隊二級上將季麟連說，他提前向警察機關申請在4月5日蔣公逝世紀念日當天中正紀念堂廣場與周邊道路路權，卻被告知4月幾乎全月都已有活動，也拒絕告知是被哪些團體申請，退軍只好選在3月29日舉行。他意有所指表示，「現在是決戰時候，再這樣子下去，不知該怎麼辦」，呼籲退伍軍人挺身護蔣，維護正義。

立法院三讀通過的「促進轉型正義條例」中明載：「出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」要兌現政策最大目標，其實是中正紀念堂與慈湖陵寢，但綠營執政聲望低迷，非但民氣不足，兩地還涉及地方觀光財源，在中央已表明不會更動兩地待遇情況下，從不斷有立委試探退輔會、國防部應移除蔣銅像的質詢，軍營裡的「中正堂」、「蔣銅像」，成為條例兌現標地的可能性高。

季麟連表示，校友會過去固定在4月5日辦紀念蔣公活動，「十餘年都這樣辦」，今年他很早聯繫申請場地，卻被告知4月1日到21日「已讓人包了」，不僅是自由廣場中間，連中正紀念堂周邊三條道路含凱道都已有團體申請。校友會試圖提前在申請3月30、31號路權，也被告知其他團體器材要前提進場整備，不被允許，要詢問哪些單位申請，市府不願告知，因此只能選定3月29日青年節舉行。

季麟連表示，近期的社會氛圍對國軍尊崇的「國民革命軍之父」先總統蔣中正有諸多汙衊、詆毀，他感到悲憤與痛心，中華民國軍事校友總會在蔣公逝世紀念日前，他出面號召各軍系、民間團體，在本月29日擴大辦理「紀念先總統蔣公捍衛中華大會師活動」以捍衛尊嚴，呼籲退伍軍人「挺身而出」。

季麟連喊話說，蔣中正是世界公認的偉人，對世界自由民主及中華文化的豐功偉業為世人同欽，豈能任意容人任意汙辱、割棄，軍校校友均為蔣中正子弟兵，面對是非不的亂象，必須有所作為。展現軍人延續傳統，勇往直前，維護正義，捍衛中華的決心。

他表示，今年紀念活動不同於往昔僅舉行謁陵，另訂於3月29日上午10時在台北市中正紀念堂，參照北市世大運模式，以輕鬆自在嘉年華方式辦理大會師，「不需向任何人敬禮」，由各社團及各軍事院校的年班梯隊會師行進，在國旗隊及蔣公遺像引導下，依序通過自由廣場牌樓前，表達崇敬與追思。會師行進後舉行紀念大會。

中央軍校校友會去年也舉行紀念蔣中正活動，今年更進一步，由季麟連先行錄製影片向退軍喊話動員，高調護蔣。在綠營主張修改陸軍官校校歌、要求移除營區蔣銅像之際，退軍活動受矚。他雖然表示，活動將邀請退役上將列席，純粹是檢驗退伍軍人動員能力，但沒有政治活動，「任何政治人物都不要來，管你幾人打麻將都不管你，此事與你無關」。

中央軍事院校校友會將在本月底擴大舉行紀念蔣中正活動，要辦軍系年班大會師。擔任會長...
中央軍事院校校友會將在本月底擴大舉行紀念蔣中正活動，要辦軍系年班大會師。擔任會長的海軍陸戰隊二級上將季麟連意有所指表示，「現在是決戰時候，再這樣子下去，不知該怎麼辦」，呼籲退伍軍人挺身護蔣。記者洪哲政/攝影
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退伍軍人蔣中正中正紀念堂
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