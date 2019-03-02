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登山規定管太多 張景森：不該以「危險」限制人民

2019-03-02 22:38聯合報 記者林河名╱即時報導

目前各縣市自行訂定「登山活動管理自治條例」，迭遭登山客批評。行政院政務委員張景森今天表示，許多自治條例以「安全、救難」為出發點，管很多，也管很嚴；為推廣山岳活動，中央將統籌訂出登山活動管理規則，「鬆綁」不合理規定，並開放國家公園讓民眾從事溯溪、攀岩等活動。

被山友暱稱「G哥」的「比基尼登山客」吳季芸日前在南投縣盆駒山附近墜谷罹難，現行登山環境的問題引發登山界議論。張景森日前邀集綽號「三條魚」的登山客詹喬愉等人討論，蒐集山友意見，同意改善不合時宜的登山活動管理規定，下周將與體育署、林務局、國家公園、地方消防單位開會，盡速訂定規則。

本身也是登山客的張景森，已爬過50多座台灣百岳。他表示，台灣是個多山的國家，一年有600多萬人次從事山岳活動，登山是非常重要的戶外活動，而戶外運動的本質就是挑戰風險，因此不該把「安全」無限上綱，以「危險」作為限制人民從事登山活動的理由。

張景森說，從推廣山岳活動的角度而言，相關規定應以鼓勵山岳活動為著眼點，但各縣市自訂的登山管理自治條例，卻從「安全、救難」作出發點，充滿「負能量」；因為，維護安全及協助救難只是其中一部分，不該本末倒置，而且，救難涉及裝備、工具、人員等部分，也有必要由中央統籌訂出規則，統一規範申請、報備、救援等項目 。

詹喬愉在臉書提到，張景森同意「國家公園不應用危險為理由禁止民眾從事戶外活動」、「登山自治條例全面廢除」。

張景森解釋，國家公園對許多活動採取非常緊縮的規定，甚至不准舉辦越野賽跑、溯溪或攀岩等活動，但國家公園除了保育功能，也該有健康、娛樂等功能，對於目前太過緊縮的規定，將與國家公園管理單位溝通。

他舉例，可優先開放登山客最多的陽明山國家公園，如果管理單位還是不放心，可先局部開放，例如先開放溯溪、攀岩部分。

至於是否廢除各縣市登山管理自治條例，張景森表示，「中央如果訂出合理規範，就可以取代地方自治條例」。

政務委員張景森。聯合報資料照
政務委員張景森。聯合報資料照
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張景森國家公園溯溪
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