國民黨將啟動下屆立委初選 首波鎖定17+1個選區

2019-03-02 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨組發會主委李哲華。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

迎戰2020立委選舉，國民黨本周一已通過立委提名要點，最快下周起就會啟動第1波立委初選。初步規畫，國民黨現有17席現任立委選區，都將納入首波立委提名作業對象。此外，屬艱困選區，目前空無1席的南台灣也會擇一亮點選區，重點突圍。

黨務人士透露，目前17個現任黨籍立委選區中，新竹縣與連江縣仍有狀況待下周排除，等兩區狀況塵埃落定後，首波初選就會啟動。特別的是，已宣布不連任的立委蔣乃辛所屬台北市第6選區，目前也規畫在首波初選之列。

國民黨組發會主委李哲華表示，選擇17個現任立委選區第一波初選，是因上周中常會決議要求「現任區域立委提名作業要優先辦理」，本周已與相關縣市黨部主委約談確認，並已將相關約談結果與建議簽給黨主席吳敦義等待最後拍板。

李哲華說，下屆立委提名作業會先易後難，首波初選登記啟動後，若有很多區未有挑戰者，不用實質初選，評估民調公司處理能量後，最快隔1周就可能再就較單純選區啟動第2波初選。黨務高層則說，現任17席立委選區最遲4月15日前會完成提名。

至於可能分別與新黨、無黨聯盟合作的台北市第1選區（士林北投）、澎湖縣立委提名，黨務人士表示，會放在較後階段再提名。

黨務人士表示，新黨在台北市議長選舉、士林大同立委補選對國民黨都坦誠幫助，國民黨要有道義回饋。至於無黨聯盟主席林炳坤長期與國民黨關係友好，等於是國民黨的人，去年也傾全力幫國民黨澎湖縣長輔選，地方對於禮讓林參選立委也有一定共識。

李哲華提醒，這次立委初選比照去年縣市長提名，參選人要繳交領表費10萬、初選保證金50萬與50萬選舉作業費。其中，領表費不會退還，用於辦理民調與黨員投票的選務作業費則是多退少補。至於保證金部分，只要初選走完後未違紀參選就會退還。

談到首波提名中仍有爭議的現任立委選區，黨務人士說，因下屆新竹縣立委選區將一分為二，現任新竹縣黨籍立委林為洲雖已表達參選分割選區後北區立委意願，但仍要請縣黨部再跟林最後確認，並寫下書面意向確定，避免之後提名作業再發生爭議。

黨務人士說，民進黨與由妙天禪師主導的國會政黨聯盟在新竹縣都有影響力，新竹縣立委選區增額1席百家爭鳴，之後林為洲參選選區將優先辦理初選，但另一選區初選會較晚再登場，不用太早叫牌。

除新竹縣外，黨務人士說，連江縣也因現任黨籍立委陳雪生盼黨直接徵召，但因這次立委提名辦法沒有徵召制度，仍待最後溝通。