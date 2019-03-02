新黨春酒 郁慕明：2019是政治年 為下一代打拚

2019-03-02 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新黨中午盛大舉行春酒，席開110桌，新黨主席郁慕明在致詞時表示，2019是百分之百的政治年，除了拚經濟，還要團結起來，一起為下一代奮鬥打拚。國民黨前主席洪秀柱則呼籲所有藍營要參選總統的參選人，應將兩岸政策說清楚、講明白，她並向在場深藍支持者說，「如果他們的想法和我們不一致的話，那我們也只有放棄了」。

郁慕明表示，大家在這塊土地上打拚，是為了下一代有發展的空間，經過兩岸的交流、和平發展，能開創下一代自己生存下去的機會和空間。

洪秀柱致詞時表示，中共總書記習近平今年初發表談話後，郁慕明呼籲進行政治協商，結果引起當局不滿，立即提出警告，陸委會根本是要把台灣送上絕路，完全無視我們的未來生活，她並學高雄市長韓國瑜的話痛批：「今天陸委會天天都在講屁話，簡直不像話」。

洪秀柱質疑，陸委會看清楚中華民國的憲法是什麼憲法嗎？她強調，「九二共識」未來的路，就是統一，清清楚楚。

洪秀柱表示，如同郁慕明所說，今年是政治年，她呼籲在場支持者大家為了2020一起努力，拉下讓我們走上絕路、討厭的民進黨。