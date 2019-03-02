王金平出席新黨春酒 郁慕明：王不是李登輝人馬

2019-03-02 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



新黨今天中午盛大舉行春酒，席開110桌，即將在3月7日宣布參選總統的立法院前院長王金平也親自出席，王金平在致詞時呼籲所有深藍的朋友，大家共同團結、努力，贏得2020年總統大選，大家共同執政，讓國家可以往和平、興盛、繁榮的方向邁進。新黨主席郁慕明特別幫王金平澄清，強調王金平不是李登輝的人馬，餐會主持人並祝王金平「心想事成」。

據了解，過去新黨黨慶及重要聚會，王金平都會參加，但「馬王政爭」後就少參與，去年新黨黨慶，前總統馬英九特地出席，但引來正反兩面的評價，新黨今天中午舉行春酒，將宣布參選總統的王金平出席深藍聚會，並且與國民黨前主席洪秀柱、統促黨總裁張安樂互動，格外受到注目。

郁慕明表示，新黨聚會王金平年年都會參加，王金平不是李登輝的人馬，王是新黨的朋友，這點大家都清楚，王在立法院及各方面都幫助新黨。