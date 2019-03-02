【重磅快評】蔡英文專訪的弦外之音 CPTPP不見了？

2019-03-02 15:07 聯合報 主筆室



蔡總統日前接受日本產經新聞專訪，談到台日之間應該要進行安保對話，同時也譴責中國大陸以假新聞介入台灣選舉，一個國家的領導人接受外國媒體的訪問，除了對國際發聲之外，通常還會隱藏著一定的政治意涵，而這次蔡總統利用產經專訪，除了呼籲安倍在改善中日關係之餘，不要輕易犧牲台灣的利益，也強調中國大陸以假新聞進行滲透與威脅，台日兩國是中國軍事威脅下的命運共同體。

因此，本文認為蔡總統這次的專訪，透露出以下三點弦外之音：

首先是對安倍首相曉以大義，產經新聞是日本右翼媒體，與安倍具有共同反中的基因，而今年正逢中日關係的關鍵年，安倍想利用習近平訪日來達到中日關係正常化的最終目的，而這次蔡總統藉由右翼的產經新聞，強調中國軍事崛起對東亞地區的威脅，並強調台灣戰略地位的重要性，除了要對安倍想以大義，不要輕易犧牲台灣的利益，還要安倍不要忘記共同抗衡中國大陸的初衷。

其次是以安保對話建構台日民主價值同盟，由於台日之間並沒有正式的外交關係，因此過去歷任總統談到台日關係，大多只會強調提升台日經濟與文化上的合作關係，而這次蔡總統史無前例的以領導人身份，呼籲台日之間進行安保對話，特別是情報合作方面，這主要是要凸顯在面對中國軍事威脅下，台日兩國是一代相連的命運共同體。

最後則是以假新聞來強調中國大陸威脅的無所不在，將反中意識進一步國際化，蔡總統在專訪中以去年關西機場為例，說明中國大陸網軍在網路上散播假消息，而中國大陸這種以假新聞介入他國內政的做法，不只是在台灣，也會出現在日本，而台灣可以自身經驗提供日本參考，台日之間不但具有共同的利益，還有更多的合作基礎。

只是，在美中貿易大戰下，在日本自身利益的考量下，中日關係的改善已經成為一股不可逆的潮流，蔡總統這種聯日抗中的陳腔論調，對日本政府來說，無疑只是在狗吠火車。