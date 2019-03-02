蔡正元稱蘇貞昌必成明星…簡稱「掃把星」

2019-03-02 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前在立法院時提及，「若兩岸開打，屆時給我一支掃帚我都跟他拚」。國民黨政策會前執行長蔡正元今天在臉書貼文諷說，政治人物無能解決問題，只會拿掃把戰爭，一定會成為明星，簡稱「掃把星」

蔡正元指出，戰爭是政治的延長，政治解決不了，最後用戰爭解決。政治是消除戰爭的藥方，政治不製造問題，戰爭就不會發生。

蔡正元諷說，但政治人物無能解決問題，只會拿掃把戰爭，一定會成為明星，簡稱「掃把星」。