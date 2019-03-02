2020問題不在柯P 盧秀燕：最大問題是國民黨美女如雲

2019-03-02 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



2020總統大選，國民黨黨內初選拋出「二階段」不排除徵召的說法，韓國瑜昨天說他和柯P是「兩個美女」，「現在互看的眼神，不曉得有沒有這麼惡毒？」；台中市長盧秀燕今天上午11時到烏日出席張廖簡宗親會新舊任理事長交接典禮時，被媒體問及此事的看法時回應，國民黨最大的問題還不是柯P，最大的問題是國民黨內「美女如雲」，這些「太陽們」每一位實力都很堅強，因此國民黨的選舉制度一定要公平，避免造成分裂，這個是最重要的。

2020總統大選，國民黨黨內初選拋出不排除徵召的說法，被解讀是為人氣指數呼聲高的高雄市長韓國瑜參選保留空間，而各項民調也顯示，韓若參選將是台北市長柯文哲最大強敵，韓昨被問到是否參選時表示，世上最惡毒的眼神，就是兩個美女在看對方的眼神，「現在柯P跟我互看的眼神，不曉得有沒有這麼惡毒」。

盧秀燕認為，國民黨經過初選出來的一定是黨內最強的，如果再找一個人取代，恐怕會造成黨的分裂。這就好比世界小姐選美選出一位最漂亮的，現在本黨「美女如雲」，選一位出來說她是世界小姐，結果又嫌她不夠漂亮，再找一位出來說這個才是最漂亮的，這樣是不是會造成黨內紛爭？這也是黨內目前最擔心的事情。