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蔡總統：台灣人喜歡日本農產 盼食品禁令不損台日友情

2019-03-02 12:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

蔡英文總統接受日本媒體「產經新聞」專訪，對於日本五縣食品禁止措施，她表示，「台灣人喜歡日本的農產品」，希望此事不會對雙方的貿易與友情造成衝擊。不過產經新聞指出，台日貿易關係上仍存禁止福島等5縣食品進口措施的瓶頸，蔡政府是否能早日實際拿出解決的對策，仍受到關注。

蔡英文總統在專訪中被問及，針對五縣食品問題，她曾提到希望秉持世界貿易組織（WTO）的精神，尋找雙方都能接受的方案，具體的方案可能是什麼？

蔡英文總統表示，我國是WTO的一員，必須負起WTO相關的義務，根據WTO規則處理貿易相關的事項。但是從另一個角度來看，政府也受到公民投票結論的約束，其效力有2年。當政府被國內法約束時，必須與受影響的國家冷靜且充分的溝通。她希望在WTO精神下，與日本政府針對解決方案展開對話，在雙方都可以接受的情況下，讓這個事情不要衝擊雙方的貿易跟雙方的友誼。

蔡英文在專訪中也呼籲國際社會支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。她說，台灣人喜歡日本的農產品，如果可以加入CPTPP的話，相信有更多日本農產品進入台灣的機會。台灣的貿易質量兼具，台灣人的消費能力也很強，進口額每年超過2500億美元，是亞太地區非常重要的市場。台灣加入CPTPP ，從台灣灣貿易的質、量以及經濟的體質來看，對CPTPP的國家，都會帶來正面的效應。

產經新聞指出，蔡政府一直希望日本政府支持台灣加入CPTPP，但台灣若開始著手進行參加CPTPP的手續，必招致北京的反彈，未來的路仍十分嚴峻。

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