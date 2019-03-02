教宗特使費洛尼樞機主教：台梵邦誼如手足之情

2019-03-02 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



天主教教宗方濟各派特使、萬民福音傳播部長費洛尼樞機主教抵台訪問，上午接受媒體訪問，針對外界關切問題台梵邦誼、代表教宗傳達什麼訊息給總統蔡英文，以及教宗是否會訪問台灣等受訪，他有問必答，侃侃而談，費樞機說，台梵邦誼如大家庭手足之情，教廷促進普世各地教會手足之情，也包括大陸教會在內。

他說，「我不是教宗祕書，也不負責規畫教宗行程，教宗是否訪問台灣，我不知道，但如果教宗決定訪台，我會很高興」。他說，抵台獲總統蔡英文、副總統陳建仁及外交部長接見，很高興，教宗對各國元首都一樣，傳達關懷、尊敬、欣賞的訊息。

費樞機說，關係感情，每個人都有，他很高興代表教宗來台訪問，表達手足之情，教會是個普世的大家庭，教廷促進普世各地教會手足之情，也包括大陸教會弟兄姊妹在內，他昨天參加台灣主教團在雲林縣舉辦的全國聖體大會，就是透過宗教儀式，表達手足之情。

今天上午參加嘉義縣大林鎮教堂改建，結合教堂與老人安養中心「安納家園」，房舍落成祝福暨聖像揭幕儀式，祝聖「聖雅敬」及「聖安納」態像，就是關懷弱勢老人，照護身心靈。費樞機由台灣主教團祕書長陳科神父陪同翻譯。