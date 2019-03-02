搶搭韓國瑜效應 國民黨明年高雄市立委力拚達半4席

2019-03-02 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在全台吹起「韓流」，也讓國民黨對明年高雄市立委選舉充滿企圖，盼在由現有9席減為8席的高雄市立委選戰中，至少一舉拿下達半的4席，目前評估，包含三民區、左楠區、鳳山區與旗美區都有勝選機會。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺受訪更說，民進黨執政大環境不利，「韓流」又可為國民黨明年高雄市立委選情正面加分，只要黨提名的候選人條件夠好，「每一區都有機會」。但莊也說，目前距離選舉還有一段時間，連提名都還沒確定，選情還會有變化。

九合一選舉過後國民黨氣勢大盛，也讓2020立委選舉看到過半曙光，更期盼能反攻雲林以南一片「綠油油」的立委選區，特別是有「韓流」加持的高雄市8席立委選舉，更是國民黨冀望突破的重點選區，盼至少一舉搶攻4席，打下重返執政的南台灘頭堡。

目前盤點，被視為高雄立委最藍選區的左楠區，除出身該區的現任不分區立委黃昭順已經布局回鍋，上屆在該區挑戰失利的陸委會前副主委張顯耀也評估回去再戰。此外，黨內也積極勸進高票連任高雄市議員的陳麗珍更上一層樓。

至於鳳山區立委，去年曾爭取黨提名參選高市長的不分區立委陳宜民已勤走基層，地方也勸進剛以第二高票連任高雄市議員的李雅靜轉戰。而旗美區立委，黨內期盼上屆角逐失利、剛高票連任的鳳山區市議員鍾易仲能再披掛上陣，張顯耀則是活棋。

三民區立委部分，上屆角逐失利、才剛以超高票連任的高雄市議員黃柏霖已確定捲土重來。而不分區立委童惠珍也與姊姊、高雄市議員童燕珍在該區成立聯合服務處，有意搶攻。

公教人員居多的苓雅、前金、新興區，市議員陳美雅、黃紹庭與蔡金晏都有意角逐。上屆連任失利的前小港區立委林國正也評估轉戰，黨內還傳出勸進輔選韓國瑜有功的高雄市觀光局長潘恆旭出戰。

至於選情相對艱困的前鎮、小港區立委，地方正積極勸進與韓國瑜互動頻繁，基層實力雄厚的現任市議員陳麗娜參選。空軍官校所在地的岡山區，則有資深議員陸淑美女兒黃韻涵準備回鍋再戰。前市議員郭國志之子郭倫豪也布局再戰林園區立委。

熟悉地方選情人士分析，三民區是國民黨下屆高雄市立委最有機會拿下選區，左楠區則要看地方恩怨最後能否化解、整合，鳳山區要提名具實力候選人，旗美區若鍾易仲能回鍋挑戰將是挑戰強棒。

至於苓雅區，民進黨現任立委趙天麟實力雄厚，國民黨卻待整合。大岡山、林園、小港等立委選區則都偏綠，地方人士認為，國民黨選情待突破。