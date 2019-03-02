宣示以核養綠決心 費鴻泰黃士修發起公投二部曲連署

2019-03-02 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



立法委員費鴻泰今上午偕同以核養綠公投領銜人黃士修，在永春市場前舉辦「以核養綠二部曲-全民響應核能減煤公投」記者會，到場讚聲、發起連署的政治人物中，包括前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良、立委曾銘宗、賴士葆等，今日結合選區在地的里長，一起進行第一波連署，希望能讓「核能減煤公投」順利連署成案。

費鴻泰表示，去年大選，黃士修提出以核養綠的公投，獲得589萬的民眾支持，這樣高的公民意識展現，卻依舊被蔡英文政府置若罔聞，用文字搪塞，不去執行公投的意涵，為嚴正的敬告蔡政府，他們會全力推動2020以核養綠公投的二部曲「核能減煤公投」。

費鴻泰說，今天他們邀請黃士修，一起宣告展開第一階段公投的連署，讓政府清楚明白他們要用核能來減煤，正視人民的身體健康。他強調，近年得到肺腺癌、肺癌的人太多了，這些人不進廚房也不抽菸，為什麼得癌症？就是源自空氣污染。