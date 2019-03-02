扁哲會遭質疑 陳致中爆氣回擊：胡說八道匪夷所思

2019-03-02 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲夫婦昨天探訪前總統陳水扁（中），討論陳水扁口述歷史要出版事宜。圖／高市議員陳致中提供 分享 facebook 前總統陳水扁和兒子、高雄市議員陳致中最近受到一些質疑，包括台北市長柯文哲昨天探扁、台南市立委補選輔選。陳致中今天在臉書發文強調，所謂與柯結盟、柯媽媽促成扁柯昨天會面、拒絕台南市立委補選候選人郭國文造訪扁等，都是造謠、胡說八道，令人匪夷所思。

對於柯文哲夫婦探扁被一些人議論，陳致中表示，醫師關心病人，天經地義，也是人情之常、再自然不過的事情，有人可以如科幻小說般自行想像什麼「xx結盟」、「造王者」、「翻身契機」，還扯到2020，真的是匪夷所思、不知所云。

他說，這幾年來，柯文哲單獨或夫婦ㄧ起看陳水扁已經好幾次，有來高雄就會想到來關心一下、看一看，家人都很感謝，這些探視有公開的、也有未公開的。

「平常聯絡，互相用line、打電話就好了，怎麼需要柯媽牽線！」陳致中嘆氣「唉！不要什麼事都把它政治化、妖魔鬼怪化，台灣真的不需要這種無聊的造謠。」

陳致中提到有媒體刊文指台南立委補選，民進黨候選人郭國文團隊透過他聯絡欲拜訪陳水扁，被他拒絕，碰了軟釘子，「這完全是子虛烏有、胡說八道，根本沒有任何人跟我聯絡過！」