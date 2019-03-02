拋台日安保對話 涉外人士：蔡英文「為台灣發聲」系列

2019-03-02 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



蔡英文總統接受日本產經新聞專訪時向日本政府喊話，希望台日在安全事務上能提高對話層級，並共享中國大陸解放軍動向的即時情報等資訊。涉外人士表示，這次專訪只是蔡總統「為台灣發聲」的系列工作，並首次完整闡述台灣在這個階段國際秩序中的重要性，強調台日間都要面對來自中國在軍事上的沉重壓力，但台灣將持續與國際社會共同致力區域和平穩定。

涉外人士表示，蔡總統近期安排國際專訪的主要原因，是希望透過國際發聲，讓國際社會對台灣當前處境，國際角色，有更深的認識，由總統帶領整體「為台灣發聲」的系列工作。主要是因目前國際社會關切，例如美中經貿衝突下國際經貿秩序的快速變動、中國對民主世界的各種干預引發的疑懼，台灣首當其衝，也藉此讓世界知道我們面對同樣甚至更大壓力下的各種努力。台灣的態度，也是國際高度關切。

涉外人士表示，這次專訪是蔡總統首次完整闡述台灣在這個階段國際秩序中的重要性。包括地緣政治、產業經濟還有民主價值上。蔡總統更針對區域安全議題表示，日本，實際上已包括東亞、東南亞各國，同樣面對來自中國包括軍事上的沈重壓力，例如中國的繞島、出島鏈軍事活動，同時間都對日本的安全造成衝擊，許多非傳統的安全議題，包括網路、訊息戰、邊境的防疫等等，也都是各國間應該共同協力的項目，期待台日雙方在這些議題上有更多的對話交流。