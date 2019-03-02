韓國瑜效應不退 民進黨憂2020高雄恐丟3席立委

2019-03-02 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨預計下周中常會討論總統及立委提名等選務時程，根據初步規畫，4月中旬將完成總統提名，5月底完成區域立委提名。但對2020立委提名，綠營人士憂心，不但新北、桃園從藍營接收來的優勢受衝擊，原本一片綠的高雄，在韓流效應下，至少有3選區將陷入苦戰。

民進黨主席卓榮泰日前表示，黨內的總統選舉提名機制，若只有一人想參選，會以徵召的形式辦理，若兩人以上參選，依往例會舉辦初選。黨內人士說，蔡英文總統已表態連任，目前來看黨內沒有其他重量級人士有參選意願，若無意外，蔡總統代表民進黨的機率很高。

上屆大選民進黨當選68席立委，首次在國會、完全執政；去年九合一選舉，民進黨慘敗，黨內一般預估明年大選，不但總統不好選，立委同樣面臨強力挑戰。

黨務人士表示，目前立委提名作業尚未討論，會先在四月完成總統提名作業後，再進一步具體討論區域及不分區立委的提名。目前大環境對民進黨較為不利，不論最終提名方式為何，最重要是找出戰力最強者，力保現有席次，尤其在南部的優勢區，務必全力拿下，再期待進一步進取相對劣勢的中北部區域。