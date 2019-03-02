邀請函曝光！ 王金平參選總統「讓世界看見台灣」

2019-03-02 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



立法院前院長、國民黨立委王金平將在下周四在台北國際會議中心頂樓，正式宣布參選2020總統。邀請函今天曝光，邀請函底色為藍天白雲，飄揚中華民國國旗，標題寫著「讓世界看見台灣，讓台灣走向世界」。根據流程規畫，記者會將在上午10時10分開始，王金平將在10時20分發表參選演說，當天也會公布競選Logo。