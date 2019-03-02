上街宣傳以核養綠二部曲 黃士修：推公投、也推修法

2019-03-02 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



以核養綠公投領銜人黃士修日前宣布推動以核減煤二部曲公投，他今和國民黨籍的立委和議員一起上菜市場，找民眾宣傳連署。黃士修說，政府想在公投法定生效期2年內擺爛，在效期過了之後繼續回到現在依賴燃煤，火力全開的狀態；因此，為了阻擋政府惡意的不作為，他們將推動第二階段公投，要求核能與燃煤的發電比率經過專家計算，且核能不得低於燃煤。除了與藍委合作推動公投，他也宣布，將與藍委共同把關，阻擋民進黨再度修正公投法，將這部公投法關回鳥籠中。

黃士修今和國民黨副主席郝龍斌、國民黨立委費鴻泰、賴士葆、曾銘宗與台北市議員徐巧芯，到永春市場找民眾宣傳連署。黃士修說，以核養綠公投通過後，政府擺爛漠視，想拖過2年的公投效力期，就要回到「火力全開」的現況。因此，今年延續以核養綠的精神提出核能減煤公投，他主張，核能與燃煤的發電比率應由專家精算，立院也要制定咎責機制的專法，明定核能發電比率不得低於燃煤發電，若有一天核能歸零，燃煤當然也能歸零。

黃士修呼籲中選會不要像去年一樣，違法惡意卡關，全面封殺不利執政黨的提案，至於民進黨想要提高公投門檻，把公投法關回鳥籠，他將會和藍委合作把關。黃士修今和費鴻泰等人站上街頭共同宣傳公投連署，他昨晚在網路宣布支持的立委擬參選人、國民黨市議員王鴻薇則未現身。