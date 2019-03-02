螢光魚加藍眼淚太驚豔 柯文哲：來台北吧！

2019-03-02 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



觀賞魚是台灣第3大寵物市場，年產值已達20億美金，台北市長柯文哲今天特別到屏東參訪專做觀賞魚的芝林公司，對公司發展的螢光魚極有興趣，尤其是芝林公司成功培育的「藍眼淚」，柯文哲更當場邀請芝林公司董事長林育禾到台北做首發演出「藍眼淚劇場」。

芝林公司董事長林育禾表示，目前全世界有12800多種觀賞魚，有在做交易買賣的大約有1600多種，其中光台灣就能提供500多種，以芝林公司為例，公司目前與150家漁場合作，外銷的觀賞魚就多達400多種。接著在參訪中，台北市長柯文哲就發現連1隻青蛙都可以高價賣到紐約去，實在太驚奇！

另外以基因轉殖技術發展的螢光魚更是芝林公司的強項，柯文哲看到晶瑩剔透的粉紅神仙魚，驚豔不已，隨即問這1隻可賣多少錢？林育禾表示，目前螢光魚並未單隻販售，而是以展場輸出的方式與國外合作，例如他們就曾與俄羅斯，到當地的海生館推出短期特展。

柯文哲建議可以發展錦鋰的螢光技術，讓螢光魚技術可以轉向體型較大的魚，林育禾不諱言，公司早就投入這項研究。另外，最讓柯文哲驚奇的則是會發亮的海藻「藍眼淚」。

一般「藍眼淚」以馬祖最為有名，林育禾取自墾丁的「藍眼淚」加以研發，目前已可以人工成功培育，未來他還準備以劇場型式展現「藍眼淚」，讓藍眼淚也能像藝術家一樣表演。柯文哲對此非常有興趣，當場就要求市府隨行人員與公司留下聯絡方式，他說未來可以找適合的節日推出，「一定很有賣點」，他也邀請林育禾的藍眼淚劇場一定要到台北做首場演出。