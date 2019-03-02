柯文哲與扁結盟？ 胡幼偉：動搖柯粉道德堅持恐失分

台北市長柯文哲夫婦昨天拜訪前總統陳水扁。圖/陳致中臉書網頁 分享 facebook 台北市長柯文哲昨天拜會陳水扁，文化大學新聞系主任胡幼偉今在臉書貼文直言，柯扁結盟，恐動搖柯粉對白色力量道德乾淨的堅持，而產生「認知不和諧」的痛苦，對柯可能會失分。

柯去拜訪扁，我認為有可能失分。柯知道，選總統，泛藍那邊他弄不到什麼票，所以，扁迷那邊的票雖不算太多，對柯而言，就是能弄多少算多少了。

我猜，柯的想法是，雖然扁的社會形象是那樣，但柯粉對柯已痴迷到不管柯做了什麼，都力挺柯到底。所以，去訪扁，可以拉扁迷票，但無損於柯粉票。但真是如此嗎？我覺得未必。

在柯粉中，有一部份人之所以挺柯，是「覺得」柯超越了所有的藍綠噁心政客；「覺得」柯是政壇清流；「覺得」他的白色白得很超越、很乾淨，似乎有比較道德的味道。

但如今，柯、扁結盟，柯粉跟朋友聊天時，就得回答三道連鎖題了：

1. 你（妳）知道柯去看扁嗎？［知道啊！/是嗎？］

2. 你（妳）還是支持柯嗎？［當然啊！］

3. 那表示你（也）支持扁囉？［是啊！/嗯...］

柯扁結盟，支持柯也支持扁的人，認知和諧，沒問題；支持柯但不支持扁的人，就會產生「認知不和諧」的痛苦。

心理學家告訴我們，產生這種認知不和諧後，有三條路可以走，讓自己再回到和諧狀態：

1. 故意漠視柯扁結盟；

2. 對扁，由負面感覺轉成正面感覺；

3. 對柯，由正面感覺轉成負面感覺！

走第一或第二條路的，總統大選時還是會投柯；走第三條路的，總統大選時就不會再投柯了。我說柯扁結盟，柯可能會失分，就是基於以上的分析。