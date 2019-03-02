柯P「以色列大屠殺」說惹議 連勝文酸：最好多讀點書

2019-03-02 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前出訪以色列，不料卻在入境接受媒體採訪時談到參訪「猶太人大屠殺紀念館」心得時，脫口說出，遭屠殺600萬人這件事情，是對猶太人國際上最大的宣傳，儘管柯文哲事後解釋，以色列因為這段悲痛歷史，才會這麼團結合作，不過柯的言論，依舊引發爭議。

對此，國民黨中央委員連勝文昨在臉書上批評，這就是中華民國首都市長？未來的總統？把猶太民族慘痛的歷史傷痕，說是「對外宣傳的好工具」！到底是在宣傳什麼？宣傳猶太人被Nazi成群的送進瓦斯間殘殺嗎？對老柯來說這是一種光榮團結的象徵？

連勝文說，稍微有點人文素養的人都知道，猶太王國從幾千年前被滅亡後，猶太人即流離失所，靠著宗教信仰，而維持了民族的文化！而二戰後倖存的猶太人回到「應許之地」建國後，又飽受鄰近阿拉伯國家的威脅，在「六日戰爭」時，甚至遭到東南西北所有阿拉伯國圍攻！所以猶太人特別團結，並不是因為像老柯所說，只是以大屠殺的歷史為榮。

連勝文表示，歷史輪流轉，以色列現在是中東強權了，但也住在當地千年的巴勒斯坦人，現卻淪為弱勢！我曾認識一位住在Ramallah的巴勒斯坦媒體人，聽他訴說族人處境，也的確令人同情。