王金平盼二會請益選總統 馬英九：上次見過了

2019-03-02 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨資深立委王金平將正式宣布爭取黨提名參選總統，昨天透露，擬再次拜會前總統馬英九請益，盼馬接受邀請，安排會面。馬英九今天受訪時表示，還不曉得，到目前為止還不知道王的安排。馬還說，「上次見過了，上次他送書給我，已經見過了」。