蔡英文籲日政府安保對話 學者憂：對台百害無一利

2019-03-02 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



蔡英文總統透過日本產經新聞專訪向日本政府喊話，希望展開安全保障、網路攻擊等領域的對話，共享中國大陸解放軍動向的即時情報等資訊。學者認為，蔡英文把只能做不能說的情報交換事務敲鑼打鼓，恐怕只會讓台灣變成中日關係間的對價，對台灣百害而無一利。

輔仁大學日文系教授何思慎分析，蔡政府一直想繼承過去李登輝總統時期的做法，將台灣安全跟美日掛勾，不過現在台日關係停滯不前是受到整個國際政治的局限，領導人間的私交很難對台日關係突破起關鍵作用。且台日間連低政治性的海洋問題都沒辦法獲得解決，想一步跳到高政治性的安保合作，不但跳太快，也很難得到安倍政府具體回應。

何思慎表示，台日安保關係過去在李登輝時代，可以有雙方信的過的關鍵人物做情報交換，現在根本找不到這樣的人，蔡總統卻把這種只能做不能說的事拿出來敲鑼打鼓，很難光靠嘴講就做得到，更何況目前安倍政府希望與中、俄改善關係，蔡英文的喊話恐怕只會讓台灣問題變成中日關係間的對價，對台灣百害而無一利。

政大國關中心研究員蔡增家表示，蔡英文的說法只是台灣單方面的期待，透過日本最反中的媒體產經新聞訪問，當然有背後因素。蔡增家分析，蔡英文的說法顯示連日制中的格局沒有改變，並重申台灣戰略地位重要性，時間點選在美國軍艦剛越過台海後，也再次強調台日安全共同體，希望日方在中日關係緩和之際，不要犧牲台灣利益。