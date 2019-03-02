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蔡英文促日政府展開台日安保對話 包括網攻防衛

2019-03-02 08:59聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

因應中國大陸的威脅，蔡英文總統向日本政府喊話，希望展開安全保障、網路攻擊等領域的對話，共享中國大陸解放軍動向的即時情報等資訊，強化台日安全合作，至於對話的方式「尊重日本的想法」。

產經新聞以頭版，以及內頁兩個半版刊出蔡英文總統的專訪。產經強調這是蔡英文總統首次言明希望展開台日安保直接對話。蔡英文總統跨越台日沒有外交管道只能透過間接的窗口對化的外交限制，以國家領導人之間直接提出請求。

蔡英文總統表示，安倍對台非常友善，就任以來在台日關係上做了許多果斷決定，在台日關係下個階段上，有必要開始強化安保對話。台灣在地理上位於中國大陸進出太平洋的要衝，台灣的安全對世界非常重要。台日雙方分享中國大陸海陸空軍通過台灣與沖繩進出西太平洋的即時情報非常的重要，希望日本方面「克服法律上的障礙」。安保對話的內容除了傳統的軍事面之外，希望納入網路戰爭等新領域的威脅，也能交換意見。

蔡英文總統也提起網路假消息的問題，她以去年9月關西機場颱風淹水事件引發國內對蔡政府的批判為例，網路上謠傳中國大使館派出巴士接駁優先救出中國人，「一個假的消息，就在國內造成極大的混亂」；去年11月九合一選舉也讓人對中國大陸介入台灣選舉有強烈的危機感。

蔡英文總統提到，台灣今日面對的問題，也是其他國家將來可能面對的問題，台灣經驗可以做為其他人參考，台灣也需要其他國家的合作一起打擊網軍。

蔡英文藉專訪向日本首相安倍表示感謝，謝謝日本對台灣的各種支持。包括支持台灣參加世衛大會（WHA）等國際組織，以及明知會面對中方抗議的壓力，仍將交流協會更名為日本台灣交流協會。

去年六月外交部長吳釗燮接受產經專訪時也曾拋出安保對話的想法。產經指出，日本政府目前仍沒有展開與台日安保領域的對話、合作的動靜，台日合作需要安倍高度的政治判斷。

蔡英文總統接受日本媒體產經新聞專訪，表態希望與日本展開安保對話。東京記者蔡佩芳/...
蔡英文總統接受日本媒體產經新聞專訪，表態希望與日本展開安保對話。東京記者蔡佩芳/攝影
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