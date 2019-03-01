卸任黨主席下一步選縣市長？黃國昌：有合適機會不排斥

2019-03-01 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量今上午在中央黨部舉行黨主席交接，同時宣布新任黨務幹部名單。明年總統、立委選舉，時代力量如何佈局，前黨主席、立委黃國昌的下一步都備受關注。黃國昌說，未來有適合的機會「認為我去做會做得比較好，我當然不會排斥」。

黨務幹部由新任黨主席邱顯智宣布，擔任小燈泡父母的委任律師陳孟秀出任時力祕書長，副祕書長由時力新竹黨部辦公室主任魯柏君接任，還有兩位年輕發言人陳志明和簡嘉佑，去年都曾代表時力參選市議員，為時代力量注入新力量。

邱顯智表示，將在今年三月組成選對會處理立委提名，盼能說服社會大眾給時力機會，未來優先提出自家立委人選，第二階段才是與各政黨談人選合作。邱顯智說，時力的確可以推出自家總統候選人，但目前黨內沒有聽到要推的聲音，後續也須交由選對會討論。

邱顯智指出，時力過去三年在黃國昌帶領下，軸線非常清楚，就是公平正義，主打肥貓、貪官，未來也會繼續堅持追求國家正常化的主權問題，關切台灣勞動權、司法改革等。邱顯智也提到，黃國昌未來要承擔「更重要的責任」。

先前曾表態絕不會進入不分區立委名單的黃國昌，至於明年選戰是否如此？黃國昌並未正面答覆，僅強調，現在自己最關心的是如何把立法院工作做好，這是他對選民的承諾，「我的問政若沒做好，現在去討論要不要繼續爭取連任，一點意義也沒有，選民怎麼會關心這種事情」。

另外，明年立委選舉佈局與民進黨關係。黃國昌表示，各政黨有自己的提名程序，時代力量過去在幾個選區也選得不錯，到底是民進黨要禮讓還是時代力量要禮讓還很難說，民進黨不要用這種方式吃時代力量豆腐。新任主席也有他的想法，過去這段時間的累積，許多時力提名的議員選上，有些則差一點選上，下次仍然要提名，「那這樣是誰禮讓誰？」