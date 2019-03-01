周鍚瑋將與搖滾宮主合體 下鄉走唱接地氣

2019-03-01 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



3天前宣布角逐2020總統大位的前台北縣長周鍚瑋，今天到桃園市大溪區鳳山寺廣澤宮，與「搖滾宮主」賴銘偉合體，實現要報名連辦3年的廣澤宮歌唱大賽的承諾，上台高歌洪榮宏台語金曲「若是我回頭來牽你的手」，為走唱全台灣行程暖身獻唱。

前台北縣長周錫瑋26日，拋下震撼彈宣布參選總統，並表示要接地氣做「總統不會做的一百件事」，唱歌是要讓大家快樂一下，所以要展開走唱全台灣行程。今天下午周鍚瑋到超級星光大道冠軍賴銘瑋，主持的桃園市大溪區鳳山寺廣澤宮參拜及參加廣澤宮歌唱比賽。

星光幫藝人「搖滾宮主」賴銘偉，在台北音樂餐廳駐唱時與周鍚瑋結緣，愛唱歌的周鍚瑋與賴銘偉聊的很起勁，就答允要報名參加廣澤宮舉辦的歌唱大賽。今天周鍚瑋實現承諾報名歌唱賽，同時邀賴銘瑋加入他全台走唱行列，賴也點頭樂意成為周鍚瑋全台走唱成員。

周鍚瑋談及藍營初選制度，他強調必須改變現狀，並堅持國民黨採兩階段總統初選。周鍚瑋表示，選舉是選賢與能，不該被僵化制度綁架，現在的初選制度是是非題，而不是選擇題，若無法選出最強棒，制度就該被調整。

外傳拋兩階段初選，是為韓國瑜訂製量身條款。對此周錫瑋回應，不論是徵召、協調、民調，黨內的目標唯總統大選勝選而已，他提兩階段初選，也是以團結考量，而有意參選的人都應拿出決心，像他就有十足把握成為最強。

周錫瑋表示，未來3、4個月，政治情勢肯定會有變化，希望想參選的人，都有很好的舞台和機會，不要解讀成卡誰。周鍚瑋上台參加歌唱比賽，他自嘲當省議員或縣長時，不論備詢、質詢都沒在怕，但拿起麥克風卻手汗狂流，很擔憂台下聽眾買不買單。