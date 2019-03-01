準中選會主委李進勇「遁入空門」 不再參與凡間俗事

2019-03-01 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



前雲林縣長李進勇回饋鄉里最近成立「正直辦公室」，網羅專業提供社會保險福利、法律扶助、弱勢關懷等服務，第一波法服原有排定李進勇，但因他即將接任中選會主委，基於中立原則，今天臨時退出，李進勇打趣說，因不能牽涉社團和黨派，當下只能「遁入空門」。

李進勇號召前副縣長丁彥哲等舊縣府團隊結合雲林縣議員顏旭懋等人，上月間成立正直辦公室，除提供法律服務等社服工作，也將培育人才、推動公共議題。

辦公室執行長吳爾夫說，從下月起將陸續開辦青年共識營、青年工作坊、1日鄉鎮長，主要針對年輕人透過和學者、產業界座談，共同推動地方議題，創造更多元化的發展元素，並與鄉鎮長一起跑行程、開代表會，關懷地方事務。

該辦公室從明天起將排定律師進駐免費服務，3月2日潘曉琪、16日李世宇；4月13日程居威、27日李世宇，原本明天法律服務的首日也排定李進勇，但因他被提名將接任中央選委會主委，為保持中立，今天臨時取消服務行程。

李進勇說，他身為律師樂於為鄉親服務，但基於中選會是獨立機關須排除於黨派之外，更不宜參與社團，因而辦公室相關事務，他將一概不再參與。他打趣說，當下宛若「遁入空門」，所以他原被排定的法服也予取消，請鄉親見諒。