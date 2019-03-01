親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
二二八事件72年
重啟核四掀論戰
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

上貓空賞花遭老公倒車撞倒 妻命危搶救中

準中選會主委李進勇「遁入空門」 不再參與凡間俗事

2019-03-01 18:02聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

前雲林縣長李進勇回饋鄉里最近成立「正直辦公室」，網羅專業提供社會保險福利、法律扶助、弱勢關懷等服務，第一波法服原有排定李進勇，但因他即將接任中選會主委，基於中立原則，今天臨時退出，李進勇打趣說，因不能牽涉社團和黨派，當下只能「遁入空門」。

李進勇號召前副縣長丁彥哲等舊縣府團隊結合雲林縣議員顏旭懋等人，上月間成立正直辦公室，除提供法律服務等社服工作，也將培育人才、推動公共議題。

辦公室執行長吳爾夫說，從下月起將陸續開辦青年共識營、青年工作坊、1日鄉鎮長，主要針對年輕人透過和學者、產業界座談，共同推動地方議題，創造更多元化的發展元素，並與鄉鎮長一起跑行程、開代表會，關懷地方事務。

該辦公室從明天起將排定律師進駐免費服務，3月2日潘曉琪、16日李世宇；4月13日程居威、27日李世宇，原本明天法律服務的首日也排定李進勇，但因他被提名將接任中央選委會主委，為保持中立，今天臨時取消服務行程。

李進勇說，他身為律師樂於為鄉親服務，但基於中選會是獨立機關須排除於黨派之外，更不宜參與社團，因而辦公室相關事務，他將一概不再參與。他打趣說，當下宛若「遁入空門」，所以他原被排定的法服也予取消，請鄉親見諒。

吳爾夫說，基於中立原則，李進勇不再參與正直辦公室工作，不過未來所有服務都不變，歡迎民眾善加利用，辦公室位於虎尾鎮文科路1263號（廉使國小斜對面）電話（05）6339908。

獲提名將接任中選會主委的李進勇，原排定明天要返鄉法律服務，基於中立臨時取消服務行...
獲提名將接任中選會主委的李進勇，原排定明天要返鄉法律服務，基於中立臨時取消服務行程，他打趣說，當下宛若「遁入空門」。記者蔡維斌／攝影
分享

李進勇中選會選委會
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

柯文哲訪陳水扁有否談選舉？ 柯：人家不會講那些啦

2019-03-01 17:15

鄭文燦訪美第一站 洛杉磯市府關心中美貿易戰

2019-03-01 16:26

蔡英文支持度輸韓國瑜 林濁水：嚴重問題蔡都未察覺

2019-03-01 17:57

周鍚瑋將與搖滾宮主合體 下鄉走唱接地氣

2019-03-01 18:14

韓國瑜拚農產出口 蔡英文說「都很好」陳吉仲尷尬

2019-03-01 14:17

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55

柯文哲：我與韓國瑜勝選 像「政治極端氣候」

2019-03-01 13:32

參選繳保證金 學者：有必要但應下修金額

2019-03-01 13:27

「高額保證金妨礙參政權」 網友、立委提案降低

2019-03-01 13:25

刻意表現親民？柯文哲在國際機場做這事遭質疑

2019-03-01 13:22

直球對決！ 網友酸靠爸 李彥秀拍影片回應

2019-03-01 13:01

扁柯下午見面 議員：扁想和柯聯盟選總統

2019-03-01 12:53

柯文哲：我跟韓國瑜當選 是網路造成的「極端政治」

2019-03-01 12:52

台中捻香談特赦 扁：是蔡英文要不要而已

2019-03-01 12:34

扁赴台中公祭高雄會柯P統統免申請？中監：都有掌握

2019-03-01 12:33

被指東廠盯韓國瑜 我駐星處小編：心碎了

2019-03-01 11:54

柯文哲批政府讓人民失信任 舉例賴丶蘇接閣揆事

2019-03-01 11:48

參選不是有錢人專利 網友、立委均提案盼修保證金制度

2019-03-01 11:41

學者：選舉保證金制度有必要 但金額應下修

2019-03-01 11:40

影／柯文哲高雄演講現人氣 台下座無虛席

2019-03-01 11:32

蔡英文臉書再進化 化身主播報國際新聞

2019-03-01 11:26

【重磅快評】罷工應立法訂定預告期嗎？

2019-03-01 09:59

邱國正摃綠委拒拆蔣銅像 于北辰：裝甲兵誠愛熱回來了

2019-03-01 09:40

初選預留拱韓空間？ 王金平：不談對象、這是制度問題　

2019-03-01 09:35

影／陳水扁現身台中 出席公祭

2019-03-01 09:33

阿扁服監時他睡監獄外守護 扁親赴周崇德母親公祭弔唁

2019-03-01 09:33

影／巧遇阿扁 林佳龍 : 他很關心我北上工作狀況

2019-03-01 09:30

大屠殺是國際宣傳？猶太團體籲柯P言論應慎重

2019-02-28 22:59

媒體指化身東廠盯韓國瑜 外交部：言語施暴令人齒寒

2019-02-28 21:06

臉書呼籲加入line 小英line人氣超越柯P

2019-02-28 19:41

【重磅快評】若大陸電玩罵小英87... 當赤燭踩紅線

2019-02-28 17:51

聲請停止執行敗訴確定 救國團：被黨產會掐住脖子

2019-02-28 17:08

轉型正義是政黨鬥爭、過去不必再提 蔡總統：我不同意

2019-02-28 15:49

蔡英文228重申轉型正義

2019-02-28 15:38

程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

2019-02-27 08:58
看更多

熱門文章

他點名陳吉仲：不要我們拚訂單 你在後面耍官威扯後腿

2019-03-01 09:49

林園人嘆「被邊緣化」 李四川：沿海路3月施工 機場跑道規格

2019-02-28 23:18

被指東廠盯韓國瑜 我駐星處小編：心碎了

2019-03-01 11:54

林義雄轟重啟核四 孫大千：他把自己當神了嗎？

2019-03-01 07:53

媒體指化身東廠盯韓國瑜 外交部：言語施暴令人齒寒

2019-02-28 21:06

韓國瑜若參選總統 胡幼偉：亡綠滅柯 買一送一

2019-03-01 09:58

228事件 促轉會：真正和解 加害者應出面認錯

2019-03-01 00:11

邱國正摃綠委拒拆蔣銅像 于北辰：裝甲兵誠愛熱回來了

2019-03-01 09:40

「美女互看 眼神最惡毒」…韓國瑜妙喻與柯P關係

2019-02-28 23:41

駁林義雄 周錫瑋：誰才昨是今非、意見不同就罵人

2019-02-28 20:32

台南柯粉暴動「阿北！我愛你」 柯文哲舉香蕉微笑

2019-02-28 21:06

小英率陳吉仲為郭國文輔選 謝龍介：被賴清德逼來的

2019-03-01 15:22

韓流3月9日再襲台南 立委補選謝龍介請韓國瑜相助

2019-03-01 13:30

柯文哲批政府讓人民失信任 舉例賴丶蘇接閣揆事

2019-03-01 11:48

柯粉加油陪騎 柯文哲感動：要走得遠 大家一起向前走

2019-03-01 04:12

韓國瑜拚農產出口 蔡英文說「都很好」陳吉仲尷尬

2019-03-01 14:17

星馬拚訂單被潑冷水 韓國瑜再批小鼻小眼 陳吉仲改口感謝

2019-02-28 23:53

【即時短評】韓柯「美女對望」 會出現惡毒眼神？

2019-02-28 23:18

大屠殺是國際宣傳？猶太團體籲柯P言論應慎重

2019-02-28 22:59

傳我秘密研製輕簡版J85發動機 供巡弋飛彈使用

2019-03-01 13:48

新聞眼／韓柯會因2020壞了眼神、毀了交情？

2019-03-01 00:01

剛被嗆下台 陳吉仲今在警力保護下聽取蕉農心聲

2019-02-28 19:25

國民黨總統初選 王金平：二階段徵召很奇怪

2019-03-01 00:09

國防部長巡視安宇遠程預警雷達站台 緊盯共軍動態

2019-02-28 20:53

爭睹柯P人潮 擠爆台南南鯤鯓代天府

2019-02-28 19:39

「一日警察終身警察」 退警服務證開始申請

2019-03-01 10:47

影／柯文哲高雄演講現人氣 台下座無虛席

2019-03-01 11:32

KTV合併闖關關鍵 酒店、電話亭KTV都納入？

2019-03-01 00:28

直球對決！ 網友酸靠爸 李彥秀拍影片回應

2019-03-01 13:01

柯文哲：我跟韓國瑜當選 是網路造成的「極端政治」

2019-03-01 12:52

蔡正元上書「林義雄陛下！」 請移居台中火力電廠

2019-03-01 15:11

北士科專案住宅 爆轉賣賺千萬

2019-03-01 00:17

三重立委補選／鄭世維請大咖陪掃街 余天赴星慈善演出

2019-02-28 23:24

形容跟柯P如美女互看不善 韓國瑜：不知他現在怎看我？

2019-02-28 19:37

初選預留拱韓空間？ 王金平：不談對象、這是制度問題　

2019-03-01 09:35

刻意表現親民？柯文哲在國際機場做這事遭質疑

2019-03-01 13:22

阿扁服監時他睡監獄外守護 扁親赴周崇德母親公祭弔唁

2019-03-01 09:33

臉書呼籲加入line 小英line人氣超越柯P

2019-02-28 19:41

影／柯文哲一日北高單車達成 民眾夾道歡迎

2019-02-28 23:43

馬王再會爭支持？ 王金平：希望馬英九接受拜訪邀約

2019-03-01 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top