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德國國會來台參觀人權館 台德將合辦轉型正義工作坊

2019-03-01 17:57聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

國家人權博物館館長陳俊宏，今(3月1日)陪同德國國會友台小組主席魏爾胥（Klaus-Peter Willsch）、副主席索姆斯（Dr.Hermann Otto Solms）、議員德立戈茲（Ekin Deligoz）、柯彭（Jens Koeppen），以及德國駐台辦事處處長王子陶參觀白色恐怖綠島紀念園區。

人權館也邀請1970年代曾被關押在國防部綠島感訓監獄的政治受難者陳欽生，親自說明台灣白色恐怖歷史，以及近年來台灣為促進轉型正義所做的努力。

陳俊宏表示，政府為保存1950年代至1970年代監禁政治受難者之「台灣省保安司令部新生訓導處、國防部綠島感訓監獄（綠洲山莊）」與起訴審判、羈押監禁的「新店二十張景美軍事看守所」遺址，經過多年努力，終於在去年5月正式成立國家人權博物館，將兩地遺址正式定名為「白色恐怖綠島紀念園區」，及「白色恐怖景美紀念園區」，成為台灣人權發展的見證，以及建構國家記憶不可或缺的資產。

政治受難人陳欽生特別帶領大家參觀曾經關押他8年多的綠洲山莊八卦樓四區6號押房、福利社、圖書室及會客室。他回憶關押綠洲山莊期間，令他心情產生最大衝擊的是，有一天看到媽媽遠從馬來西亞經由 台北、台東，再搭漁船到綠島來見他，讓他非常感動，他向媽媽承諾一定會活著回家見她，媽媽才含著淚水帶著疲憊的身軀回去。

魏爾胥表示，去年5月18日曾到白色恐怖景美紀念園區參加國家人權博物館成立掛牌典禮，這次率德國國會友台小組成員來台，除參加二二八事件紀念活動外，特別來綠島紀念園區了解白色恐怖歷史，以及對轉型正義所做的努力印象深刻。

陳俊宏館長最後表示，德國在轉型正義的成就值得台灣學習，國家人權博物館今年將與德國合作辦理「轉型正義工作坊」，邀兩國學者專家進行經驗交流。未來人權館將繼續連結相關人權與和平博物館，共同推動人權教育，讓台灣在國際推動人權價值扮演重要角色。

政治受難者陳欽生於人權館八卦樓押房內，向德國國會友台小組副主席索姆斯（Dr.He...
政治受難者陳欽生於人權館八卦樓押房內，向德國國會友台小組副主席索姆斯（Dr.Hermann Otto Solms）等人講解押房生活。圖/人權館提供
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