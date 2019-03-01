蔡英文支持度輸韓國瑜 林濁水：嚴重問題蔡都未察覺

2019-03-01 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



親綠社團「台灣民意調查基金會」日前公布最新2020總統民調，現任總統蔡英文在各種組合中都是墊底，民進黨內目前最強就是前行政院長賴清德，高雄市長韓國瑜若參選，民調顯示穩定領先群雄。對此，民進黨前立委林濁水指出，蔡總統的自我認同和民眾定性間有巨大矛盾，是支持度低迷關鍵，而這嚴重問題蔡總統也都沒有察覺。

林濁水表示，民意如流水，在台灣流得古怪詭異。2018年選舉農民背離民進黨，韓國瑜帶著國民黨大勝。但選後才3個月，他還出國拚農產品外銷，但是最新民調他卻只獲得26.8%農民的支持，落後蔡英文，反而勞工的支持大勝。民意流出了種匏仔生菜瓜的結果。

林濁水說，蔡英文也一樣，不斷強調她努力推改革。但是學生、年輕人、中產階級、高學歷這些傾向改革的族群，在民調中全盤落在柯韓之後；反而老人、低學歷、農人、退休人員這些保守派民眾中她大大領先。