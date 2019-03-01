蔡英文支持度輸韓國瑜 林濁水：嚴重問題蔡都未察覺
親綠社團「台灣民意調查基金會」日前公布最新2020總統民調，現任總統蔡英文在各種組合中都是墊底，民進黨內目前最強就是前行政院長賴清德，高雄市長韓國瑜若參選，民調顯示穩定領先群雄。對此，民進黨前立委林濁水指出，蔡總統的自我認同和民眾定性間有巨大矛盾，是支持度低迷關鍵，而這嚴重問題蔡總統也都沒有察覺。
林濁水表示，民意如流水，在台灣流得古怪詭異。2018年選舉農民背離民進黨，韓國瑜帶著國民黨大勝。但選後才3個月，他還出國拚農產品外銷，但是最新民調他卻只獲得26.8%農民的支持，落後蔡英文，反而勞工的支持大勝。民意流出了種匏仔生菜瓜的結果。
林濁水說，蔡英文也一樣，不斷強調她努力推改革。但是學生、年輕人、中產階級、高學歷這些傾向改革的族群，在民調中全盤落在柯韓之後；反而老人、低學歷、農人、退休人員這些保守派民眾中她大大領先。
林濁水認為，蔡的自我認同和群眾對她們的定位間以及總統本身的民眾定性和民進黨改革傾向的傳統政黨屬性之間出現的巨大鴻溝和矛盾，這應該就是她民意支持度一直低迷的關鍵，只有妥善處理大選才有望，但是看來她似乎連這嚴重的問題都沒有察覺。
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