柯文哲訪陳水扁有否談選舉？ 柯：人家不會講那些啦

2019-03-01 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午拜訪前總統陳水扁，商議4月間要出版台北市文獻館為陳水扁編製的回憶錄，柯文哲和陳水扁的兒子陳致中都說現場沒有提到選舉的事。

有民進黨人士說此次扁柯會是柯文哲的母親安排的，柯文哲和「柯媽媽」都否認。柯說他的母親不會做這些事，他和陳水扁「要直接聯絡就有了」；柯媽媽表示，怎敢去打憂陳總統？是一位友人打電話給陳水扁，不是她。

柯文哲和太太陳佩琪今天下午到高雄扁家居住的大樓和扁見面，柯表示主要是和扁談出版陳水扁回憶錄的事，也關心陳水扁的健康，扁就是那些後遺症仍在。

民進黨籍台北市議員周威佑在臉書發文說，柯文哲今天與陳水扁見面，是柯媽媽安排的，是扁看2020總統大選是翻身契機，因此主動向柯媽媽聯繫，希望能安排扁柯會。

柯文哲說，他和陳水扁要見面，直接聯絡就有了，他的母親也沒有在做這些事。柯媽媽則表示那敢去打擾陳水扁？真是暈倒，沒有這回事，她也沒有這個能力。

與扁會談時，扁有沒有提到支持選總統之事？柯文哲直言「人家不會講這些」。陳致中也說，此次會面都沒有談到選舉的事。