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影／柯文哲探視陳水扁 強調與總統選舉無關

2019-03-01 16:33聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪今天下午專程前往人文首璽探視前總統陳水扁會面，雙方在二樓會客室暢談近一小時，柯文哲表示只是老朋友見面，聊聊健康保養之道，是否有針對總統大選進行討論柯文哲不願意對外說明，至於是否與韓國瑜見面柯文哲也不願意多談，倒是場外有許多柯粉等待要簽名合影，柯文哲則是來者不拒，陳致中表示這次安排與柯市長見面單純只是想聊聊回憶錄出版的事，與總統選舉無關。

台北市長柯文哲（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，高雄市議員陳致中（右）一起步出...
台北市長柯文哲（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，高雄市議員陳致中（右）一起步出接受媒體訪問。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁（左）兩人會面晤談近一個小時。圖...
台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁（左）兩人會面晤談近一個小時。圖／陳致中提供
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台北市長柯文哲（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，還接受立委許智傑（右）陳情書。...
台北市長柯文哲（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，還接受立委許智傑（右）陳情書。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，高雄市議員陳致中（左）一起步出...
台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，高雄市議員陳致中（左）一起步出接受媒體訪問。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲今天專程南下拜訪前總統陳水扁，媒體關心是否談到總統選戰，柯文哲微笑...
台北市長柯文哲今天專程南下拜訪前總統陳水扁，媒體關心是否談到總統選戰，柯文哲微笑以對。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，高雄市議員陳致中（左）一起步出...
台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，高雄市議員陳致中（左）一起步出接受媒體訪問。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，媒體關心是否談到總統選戰，柯文...
台北市長柯文哲（右）今天專程南下拜訪前總統陳水扁，媒體關心是否談到總統選戰，柯文哲微笑以對。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。記者劉學聖／攝影
台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲。記者劉學聖／攝影
台北市長柯文哲。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲（左二）與夫人陳佩琪（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁（右），晤談...
台北市長柯文哲（左二）與夫人陳佩琪（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁（右），晤談近一個小時。圖／陳致中提供
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台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁（中），晤談近...
台北市長柯文哲（右）與夫人陳佩琪（左）今天專程南下拜訪前總統陳水扁（中），晤談近一個小時。圖／陳致中提供
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台北市長柯文哲。記者劉學聖／攝影
台北市長柯文哲。記者劉學聖／攝影
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台北市長柯文哲。記者劉學聖／攝影
台北市長柯文哲。記者劉學聖／攝影
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柯文哲韓國瑜
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