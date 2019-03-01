鄭文燦訪美第一站 洛杉磯市府關心中美貿易戰

2019-03-01 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦趁228連假率團出訪美國，第一站抵達美國洛杉磯，一下機就驅車前往洛杉磯市府，拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian及國際貿易及投資主任Christine Peterson等人，洛杉磯市府交流會談中特別關心美中貿易戰下台灣產業現況，鄭文燦說，桃園工業產值全台最高，投資環境相較中國與美國較為類似，已有多家企業將產能移回台灣或採取轉單方式，他也相當歡迎洛杉磯市府團隊到桃園作客，相信在機場與產業等方面，能合作借鏡。

鄭文燦昨晚搭機飛往美國，展開為期12天交流學習之旅，參訪地點涵蓋美西洛杉磯、美東華府、紐約等重要城市，在洛杉磯將拜會姊妹市聖貝納迪諾郡郡廳主席Chairman Hagman、參與南加州台灣客家會年會、並參與以「台灣新世代年輕人的方向」為題的台美青年座談，接著訪問華府參加哈德遜研究所Hudson Institute公開研討會等，行程最後抵達紐約參與哥倫比亞大學台灣留學生餐敘與市政參訪等，市府秘書處長顏子傑與新聞處長詹賀舜等人同行。

今天訪美首日，鄭市府團隊一抵達洛杉磯，就趕在下班時間前往拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian及國際貿易及投資主任Christine Peterson，針對機場城市發展、產業動態相關議題與洛杉磯市府進行意見交換，接著拜訪桃園在加州的姐妹市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），盼與加州各城市能夠有更深入的交流合作。

鄭市長說，桃園是「國門之都」，是台灣國際機場所在地，更是高科技產業重要城市，與加州城市交流密切，目前桃園國際機場進行擴建，第三航廈預計在2023年完工，可望將旅客人數自去年的4600萬人次提升到8000萬人次左右，屆時直飛洛杉磯航班將持續增加，由於機場擴建有預留周邊產業發展腹地，桃園國際機場未來在「人流」和「物流」能有更大發展。

與洛杉磯市府交流期間，被問到中美貿易戰的台灣產業現況，鄭文燦說，桃園工業產值全台最高，很多美國企業、電子大廠都設廠桃園，加上台灣產業在智慧財產權的保護及企業文化上，相較中國，都是與美國較為相似的。因此，在美中貿易大戰期間，已經陸續有多家企業把產能從中國移回台灣，或採取轉單方式，為產業眾多的桃園帶來的效益非常顯著。

鄭文燦也表示，他非常歡迎洛杉磯市府團隊若來訪台灣，也可以到桃園作客，相信兩城市間在機場、產業方面的相似點，應該可以有更多合作借鏡之處。