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鄭文燦訪美第一站 洛杉磯市府關心中美貿易戰

2019-03-01 16:26聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦趁228連假率團出訪美國，第一站抵達美國洛杉磯，一下機就驅車前往洛杉磯市府，拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian及國際貿易及投資主任Christine Peterson等人，洛杉磯市府交流會談中特別關心美中貿易戰下台灣產業現況，鄭文燦說，桃園工業產值全台最高，投資環境相較中國與美國較為類似，已有多家企業將產能移回台灣或採取轉單方式，他也相當歡迎洛杉磯市府團隊到桃園作客，相信在機場與產業等方面，能合作借鏡。

鄭文燦昨晚搭機飛往美國，展開為期12天交流學習之旅，參訪地點涵蓋美西洛杉磯、美東華府、紐約等重要城市，在洛杉磯將拜會姊妹市聖貝納迪諾郡郡廳主席Chairman Hagman、參與南加州台灣客家會年會、並參與以「台灣新世代年輕人的方向」為題的台美青年座談，接著訪問華府參加哈德遜研究所Hudson Institute公開研討會等，行程最後抵達紐約參與哥倫比亞大學台灣留學生餐敘與市政參訪等，市府秘書處長顏子傑與新聞處長詹賀舜等人同行。

今天訪美首日，鄭市府團隊一抵達洛杉磯，就趕在下班時間前往拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian及國際貿易及投資主任Christine Peterson，針對機場城市發展、產業動態相關議題與洛杉磯市府進行意見交換，接著拜訪桃園在加州的姐妹市聖貝納迪諾郡（San Bernardino County），盼與加州各城市能夠有更深入的交流合作。

鄭市長說，桃園是「國門之都」，是台灣國際機場所在地，更是高科技產業重要城市，與加州城市交流密切，目前桃園國際機場進行擴建，第三航廈預計在2023年完工，可望將旅客人數自去年的4600萬人次提升到8000萬人次左右，屆時直飛洛杉磯航班將持續增加，由於機場擴建有預留周邊產業發展腹地，桃園國際機場未來在「人流」和「物流」能有更大發展。

與洛杉磯市府交流期間，被問到中美貿易戰的台灣產業現況，鄭文燦說，桃園工業產值全台最高，很多美國企業、電子大廠都設廠桃園，加上台灣產業在智慧財產權的保護及企業文化上，相較中國，都是與美國較為相似的。因此，在美中貿易大戰期間，已經陸續有多家企業把產能從中國移回台灣，或採取轉單方式，為產業眾多的桃園帶來的效益非常顯著。

鄭文燦也表示，他非常歡迎洛杉磯市府團隊若來訪台灣，也可以到桃園作客，相信兩城市間在機場、產業方面的相似點，應該可以有更多合作借鏡之處。

市府指出，抵美第一晚，鄭文燦也參加市政顧問田詒鴻舉辦的歡迎晚宴，與包括聖貝納迪諾郡郡監督暨安大略國際機場管理局委員柯特．海格曼（Curt Hagman）、安大略國際機場管理局CEO 馬克．索普（Mark Thorpe）及洛杉磯僑胞朋友共進晚餐，也受邀一同前往聆賞由台灣人聯合基金會（TUF）舉辦的「台灣介心靈日－228七十二週年紀念音樂會」。

桃園市長鄭文燦（左）訪美第一站，前往拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigia...
桃園市長鄭文燦（左）訪美第一站，前往拜會洛杉磯市副市長Nina Hachigian（右），鄭贈送桃園吉祥物丫桃園哥娃娃作為伴手禮。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦睽違一年半訪美（右），受到聖貝納迪諾郡郡監督暨安大略國際機場管理局...
桃園市長鄭文燦睽違一年半訪美（右），受到聖貝納迪諾郡郡監督暨安大略國際機場管理局委員柯特．海格曼（Curt Hagman）（右）熱烈歡迎。圖／桃園市政府提供
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桃園市長鄭文燦（右二）訪美第一站，前往拜會洛杉磯市府。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（右二）訪美第一站，前往拜會洛杉磯市府。圖／桃園市政府提供
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洛杉磯機場鄭文燦
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