韓國瑜拚農產出口 蔡英文說「都很好」陳吉仲尷尬

2019-03-01 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到台南市南化區芒果園，學習如何疏果與套袋 外界關心他對韓國瑜新加坡、馬來西亞行銷農產品的看法，蔡英文說，大家一起來行銷農產都很好，但對農委會主委陳吉仲與韓國瑜之間的言語交鋒，蔡英文笑而不答，人在一旁的陳吉仲則是顯得尷尬。