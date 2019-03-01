立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選參選人謝龍介帶農漁民赴陸搶訂單，帶來5億鳳梨商機，打出響亮口號「發大財─拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」，他說，在基層不談政治，只談如何幫農漁民解決生計問題，「讓台南發大財」才是百姓真正關心的議題。

謝龍介去年底拿下台南市議員最高得票數，他說，年輕時見義勇為，政壇上官商勾結、貪汙事件頻傳，讓他看不過去，所以他一路走來勇於挑戰、捍衛公義，這樣的初衷始終沒改變。

賴清德擔任台南市長期間，謝龍介經常與賴清德在議場上唇槍舌戰，甚至還請出「秘雕」當戰友，賴北上擔任行政院長時，謝龍介更「告白」稱「一生監督你一人」，「龍介仙」大戰「賴神」不斷在政壇上掀起話題，引起網友關注，還特地製作各種搞笑短片、圖像。

謝龍介今年1月初帶農漁民到大陸搶訂單，帶來採購1千多個貨櫃、5億元鳳梨商機的好消息，他表示，「農漁民、勞工、弱勢需要什麼，我就幫他們什麼，很少談選舉」，現在虱目魚經過他行銷，引起大眾關心，採購量增加，甚至缺貨，許多華僑今年回台過年，就買真空包裝的虱目魚肚回去。