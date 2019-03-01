韓流3月9日再襲台南 立委補選謝龍介請韓國瑜相助

2019-03-01 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



「韓流」又將襲向台南。 台南市立委補選第二選區 國民黨參選人謝龍介，今天宣布高雄市長韓國瑜選前一周3月9日又要到台南，為他站台並分享拉抬高雄市攤販與庶民經濟成功經驗。

謝龍介今天到台南善化市場入口開講。他說，韓國瑜夫人李佳芬將一同前來，與他的太太李佳芬合體站台，「李佳芬們」 可望掀起一波高潮。

謝龍介說，友人願意協助訂購五十貨櫃文旦，已邀請3月8日到麻到代天府簽約，神明見證保證採購支票不會跳票，他也成功拿到12萬顆虱目魚丸與8萬片虱目魚肚訂單，積極幫助農漁民有目共睹不是空口說白話。

謝龍介說， 民進黨結合府院黨組成銅牆鐵壁，選情已緊繃到底，韓國瑜很關心台南選情，再來助選希望韓流能穿透民進黨的銅牆鐵壁；號召鄉親來支持他，因為鄉親才是最大的後盾。

謝龍介說，台南綠色執政那麼多年了，沒有進步 需要改變翻轉，他當選後要以八8個月時間投入農漁產品的行銷，繳不出好成績就放棄連任。

自己已經幫很多農漁產品接下不少訂單，全力為鄉親拚經濟，大家要唾棄政治口水，民生才是最重要以往，民進黨都是「躺著選」， 在這鄉親要教訓他們，讓他們「躺著喘」。